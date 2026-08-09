Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο κυρίως ταμπλό του Σινσινάτι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εκμεταλλεύτηκε τις αποσύρσεις που προέκυψαν και θα μπει απευθείας στο κυρίως ταμπλό του Σινσινάτι.

Ο Έλληνας τενίστας είχε δηλώσει συμμετοχή αρχικά στα προκριματικά του τουρνουά, μιας και όταν βγήκε η λίστα, βρισκόταν στο No.85 του κόσμου.

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Μετά τις πολλές αποσύρσεις που υπήρξαν, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν θα χρειαστεί να παίξει στα προκριματικά, όπως έγινε στο Μόντρεαλ.

Εκτός Σινσινάτι βρίσκονται μέχρι στιγμής οι Αλκαράθ, Σίνερ, Μουνάρ, Μπούμπλικ, Κόρντα, Ρούνε και Νταβίντοβιτς-Φοκίνα.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα μάθει τον πρώτο του αντίπαλο στην κλήρωση του κυρίως ταμπλό, την Τετάρτη 12 Αυγούστου.

Οι αγώνες ξεκινούν την Πέμπτη 13 Αυγούστου.