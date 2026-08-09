Αθλητικά

Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε για την Μπενφίκα στην πρεμιέρα του πορτογαλικού πρωταθλήματος

Ασταμάτητος ο διεθνής Έλληνας επιθετικός στο ξεκίνημα της σεζόν
Ο Βαγγέλης Παυλίδης
Reuters
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Ο Βαγγέλης Παυλίδης είναι “on fire” και δεν σταματάει να βομβαρδίζει τις αντίπαλες εστίες, αποτελώντας τον ηγέτη της Μπενφίκα.

Μετά τα πέντε γκολ στα τελευταία δύο ευρωπαϊκά ματς της Μπενφίκα, ο Βαγγέλης Παυλίδης βρήκε δίχτυα ξανά, αλλά αυτή τη φορά στην πρεμιέρα του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Ο Έλληνας επιθετικός έκανε το 1-0 για την ομάδα του, μόλις στο 10ο λεπτό του εντός έδρας αγώνα με την Ακαντέμικο.

Η χρονιά έχει ξεκινήσει ιδανικά για τον Παυλίδη, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων.

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