Αθλητικά

Συντετριμμένος ο Λιονέλ Μέσι στην κηδεία του πατέρα του – Στο πλευρό του η Αντονέλα

O Χόρχε Μέσι πέθανε το βράδυ της Παρασκευής (07/08)
REUTERS
REUTERS/Agustin Marcarian
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Το πρωί της Κυριακής (9/8/2026) τελέστηκε στο Ροζάριο της Αργεντινής η κηδεία του πατέρα του Λιονέλ Μέσι, Χόρχε.

Ο 39χρονος σούπερ σταρ ήταν συντετριμμένος στην εξόδιο ακολουθία, η οποία έγινε στην πόλη στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Λιονέλ Μέσι.

Στο πλευρό του “Pulga” βρισκόταν η σύζυγός του, Αντονέλα Ροκούζο.

Footballer Lionel Messi arrives at El Prado Cemetery, following the death of his father, Jorge Messi, in Perez, Rosario department, Argentina, August 9, 2026. REUTERS
REUTERS/Agustin Marcarian
Antonela Roccuzzo, the wife of footballer Lionel Messi, hugs a person at El Prado Cemetery, following the death of Messi's father, Jorge Messi, in Perez, Rosario department, Argentina, August 9, 2026. REUTERS
Η σύζυγος του Λιονέλ Μέσι, Αντονέλα REUTERS /Agustin Marcarian

Ο Χόρχε Μέσι έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Παρασκευής (07/08). Αποτέλεσε για χρόνια εκπρόσωπο του Λίο και τον άνθρωπο πίσω από κάθε μεγάλο ποδοσφαιρικό βήμα, ενώ ήταν αυτός που χειρίστηκε τη μεταγραφή του από τη Νιούελς Ολντ Μπόις στην Μπαρτσελόνα σε ηλικία 13 ετών.

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