Συντετριμμένος ο Λιονέλ Μέσι στην κηδεία του πατέρα του – Στο πλευρό του η Αντονέλα

Το πρωί της Κυριακής (9/8/2026) τελέστηκε στο Ροζάριο της Αργεντινής η κηδεία του πατέρα του Λιονέλ Μέσι, Χόρχε.

Ο 39χρονος σούπερ σταρ ήταν συντετριμμένος στην εξόδιο ακολουθία, η οποία έγινε στην πόλη στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Λιονέλ Μέσι.

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Στο πλευρό του “Pulga” βρισκόταν η σύζυγός του, Αντονέλα Ροκούζο.

REUTERS/Agustin Marcarian

Η σύζυγος του Λιονέλ Μέσι, Αντονέλα REUTERS /Agustin Marcarian

El ídolo de todos despide al suyo: ¡fuerza, Leo!



Movimientos en el cementerio El Prado, donde la familia Messi despide a Jorge, quien falleció ayer a los 68 años.



Con Pablo Olivarez en LN+ pic.twitter.com/Sb9qz4dIGa — La Nación Más (@lanacionmas) August 9, 2026

Ο Χόρχε Μέσι έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Παρασκευής (07/08). Αποτέλεσε για χρόνια εκπρόσωπο του Λίο και τον άνθρωπο πίσω από κάθε μεγάλο ποδοσφαιρικό βήμα, ενώ ήταν αυτός που χειρίστηκε τη μεταγραφή του από τη Νιούελς Ολντ Μπόις στην Μπαρτσελόνα σε ηλικία 13 ετών.