Ασύλληπτος Τεόντοσιτς, έγινε viral η πάσα του με κεφαλιά (video)

Οι δύσκολες και παράλληλα πανέμορφες πάδσες είναι στο «ρεπερτόριο» του. Ο Μίλος Τεόντοσιτς όμως μας άφησε άφωνους, κάνοντας πάσα με κεφαλιά!

Η πάσα του Μίλος Τεόντοσιτς –με κεφαλιά- στην πρόσφατη αναμέτρηση της Βίρτους Μπολόνια με την Μπουντούτσνοστ στο Eurocup, έχει γίνει viral.

Ο Σέρβος γκαρντ ανάγκασε τους πάντες να.. υποκλιθούν στο ταλέντο του, αλλά και στην αστείρευτη φαντασία του. Στο τέλος της επίθεσης, έβαλε και το καλάθι, ολοκληρώνοντας τη “μαγική” του στιγμή στο παρκέ.

Milos Teodosic exists in his own world. Passing off his own head in a legit game. My God…pic.twitter.com/UXRTDA5Npt