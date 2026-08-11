Αθλητικά

Κατερίνα Στεφανίδη και Αριάδνη Αδαμοπούλου στον τελικό του επί κοντώ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Η σούπερ μαμά Κατερίνα Στεφανίδη πέρασε άνετα στον τελικό με season best 4.50μ.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, έτσι και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμιγχαμ. η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάδνη Αδαμοπούλου πέρασαν και οι δύο στον τελικό μιας μεγάλης διοργάνωσης

Οι δύο Ελληνίδες επικοντίστριες πραγματοποίησαν μια εξαιρετική εμφάνιση και ξεπερνώντας τα 4.50 η πρώτη και τα 4.40 με την πρώτη της προσπάθεια η δεύτερη, εξασφάλισαν μια δεύτερη παρουσία στο Alexander Stadium το βράδι της Πέμπτης. Στην έβδομη εμφάνισή της σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και με βαριά κληρονομιά δύο τίτλους και τρία αργυρά μετάλλια, η Στεφανίδη του 2026 με φετινό ρεκόρ 4.48, πέρασε με άνεση τα 4.25, τα 4.40 και αμέσως μετά – εφόσον συνέχιζαν 15 – και τα 4.50 για να βελτιώσει το φετινό της εαυτό την πλέον κατάλληλη στιγμή.

Η σούπερ μαμά Κατερίνα που ήρθε στο Μπέρμιγχαμ με τον μικρό γιο της Τζορτζ και βέβαια το σύζυγο και προπονητή της Μιτς Κριρ, επιβεβαίωσε στα 36 την κλάση της και έδειξε ότι θα είναι σκληρό καρύδι στον τελικό. Αυτός θα είναι ο έβδομος ευρωπαϊκός τελικός για την Στεφανίδη σε ισάριθμες παρουσίες στη διοργάνωση.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Εξαιρετική ήταν και η Αριάδνη Αδαμοπούλου, παρά το μουδιασμένο ξεκίνημα στα 4.10, όπου χρειάστηκε δεύτερη προσπάθεια.

Με τον προπονητή της Βασίλη Μεγαλοοικονόμου να φτάνει στο Μπέρμιγχαμ από το Γιουτζίν λιγότερες από 24 ώρες πριν από τον προκριματικό, πήρε την παραπάνω ενέργεια στην πορεία του προκριματικού περώντας τα 4.25 και τα 4.40 με την πρώτη. Στα 4.50 είχε καλά άλματα, αλλά έστω κι αν δεν πέρασε τον πήχη μπήκε στον τελικό ως 11η.

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