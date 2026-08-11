Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός 2-1: «Λύγισαν» με 10 παίκτες στην παράταση και αποκλείστηκαν από το Champions League οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στην έδρα της Ναϊμέγκεν, στον αγώνα ρεβάνς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, αλλά ένα μπλακ άουτ λίγων λεπτών και η αποβολή του Κώστα Φορτούνη, έφεραν την ανατροπή του σκορ στην παράταση και την ήττα με 2-1, που τον οδηγεί στη League Phase του Europa League. Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Χάρη σε γκολ του Ελ Κααμπί στο 46′, ο Ολυμπιακός βρήκε προβάδισμα πρόκρισης στο δεύτερο παιχνίδι με τη Ναϊμέγκεν στα προκριματικά του Champions League, αλλά οι Ολλανδοί ισοφάρισαν με τον Λίνσεν στο 70′ και εκμεταλλεύτηκαν την απευθείας κόκκινη κάρτα στον Φορτούνη στο 80′ για να φθάσουν στη νίκη και την πρόκριση.

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Η Ναϊμέγκεν είχε ένα ακυρωμένο γκολ στις καθυστερήσεις με τον Σέρχαους, αλλά βρήκε τελικά το πολυπόθητο γκολ με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Εμρέ Μορ στο 5ο λεπτό της παράτασης, για να ολοκληρώσει την ανατροπή και να πάρει το “εισιτήριο” για τα πλέι οφ του Champions League, ρίχνοντας τους Πειραιώτες στο Europa League.

Το παιχνίδι

Η Ναϊμέγκεν ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι στην έδρα της, με τη βοήθεια και των οπαδών της, δημιουργώντας μία μεγάλη φάση στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Σερί μπήκε στην περιοχή από αριστερά και έκανε τρομερό σουτ στην κλειστή γωνία, αλλά ο Πόποβιτς απέκρουσε και έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.

Οι Ολλανδοί συνέχισαν να είναι πιο “απειλητικοί” και είχαν δύο ακόμη καλές στιγμές, με τον ίδιο παίκτη να σουτάρει άουτ στο 17′ και να αναγκάζει τον τερματοφύλακα των Πειραιωτών σε νέα απόκρουση στο 22′.

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Στη συνέχεια όμως, ο Ολυμπιακός πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας και τον Φορτούνη στη σύνθεσή του μετά την αναγκαστική αλλαγή του Ζότα, έχοντας τη δική του μεγάλη ευκαιρία στο 41′. Από κάθετη πάσα του Σα, ο Μαρτίνς βγήκε σε θέση τετ-α-τετ από αριστερά, αλλά νικήθηκε από τον Κρέταζ στο πλασέ του και έτσι το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος του πρώτου ηχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός ευτύχησε να προηγηθεί στην πρώτη του φάση στο ματς, αφού στο 47′, ο Σα έκανε πολύ όμορφη ενέργεια μέσα στην περιοχή και ένα επικίνδυνο γύρισμα παράλληλα με την εστία, αναγκάζοντας τον Κέρταζ να αποκρούσει και να στρώσει ουσιαστικά την μπάλα στον Ελ Κααμπί, ο οποίος και πλάσαρε από κοντά για το 1-0 των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός πήρε την ψυχολογία και την υπεροχή στον αγώνα, αλλά σπατάλησε κάποιες καλές στιγμές για να “απειλήσει” για ένα δεύτερο γκολ και το… πλήρωσε στη συνέχεια.

Η Ναϊμέγκεν ανέβασε την απόδοσή της μετά τη μία ώρα αγώνα και είχε συνεχόμενες ευκαιρίες για γκολ, πριν φθάσει τελικά στο δρόμο προς τα δίχτυα. Μέσα σε ένα τρίλεπτο, ο Πόποβιτς χρειάστηκε να κάνει δύο μεγάλες αποκρούσεις σε σουτ των Μορ και Λίνσεν, αλλά δεν είχε “απάντηση” και λίγο μετά.

Στο 71ο λεπτό, η Ναιμέγκεν βρήκε μία γρήγορη επίθεση στο τρανζίσιον και ο Μπίσκοφ έκανε αμαρκάριστος τη σέντρα από αριστερά, για να βρει ιδανικά τον Λίνσεν στην “καρδιά” της περιοχής και να πλασάρει αυτός εύκολα από κοντά για το 1-1 στο ματς.

Σαν να μην έφθανε μάλιστα αυτό για τον Ολυμπιακό, στο 80′ ο Φορτούνης έχασε την κατοχή της μπάλας στο χώρο του κέντρου και άπλωσε το πόδι του για να την ξαναπάρει, πατώντας τον αντίπαλό του, με αποτέλεσμα να δεχθεί την κόκκινη κάρτα μέσω του VAR.

Παρότι έμεινε με 10 παίκτες, ο Ολυμπιακός κατάφερε πάντως να κρατήσει την μπάλα και τη Ναϊμέγκεν μακριά από την εστία του, έχοντας μάλιστα ο ίδιος και μία καλή στιγμή για γκολ, με τον Ρόκα να σουτάρει με καλές προϋποθέσεις έξω από την περιοχή, αλλά να αστοχεί για τους Πειραιώτες.

Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων πάντως, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ γλίτωσε το “έμφραγμα”, αφού οι Ολλανδοί σκόραραν με κεφαλιά του Σέρχαους, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μέσω VAR, για οφσάιντ στην αρχή της φάσης.

Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν έτσι στην παράταση, όπου η Ναϊμέγκεν ευτύχησε να σκοράρει στην πρώτη καλή στιγμή της, με την μπάλα να φθάνει μετά από κόντρα στα πόδια του Μορ μπροστά από τον Πόποβιτς, για να πλασάρει εύκολα για το 2-1 στο ματς.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε στη συνέχεια να βρει ένα δεύτερο γκολ με 10 παίκτες, αλλά παρότι άντεξε να “παλέψει” μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, δεν απέφυγε την ήττα με 2-1 και τον αποκλεισμό στα προκριματικά του Champions League.

Η Ναϊμέγκεν πήρε έτσι την πρόκριση για τα πλέι οφ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με τους Πειραιώτες να συνεχίζουν στη League Phase του Europa League.

Οι συνθέσεις στο Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός

Ναϊμέγκεν (Σρέντερ): Κρέταζ – Στορμ, Σάντλερ (34΄ Περέιρα), Φόνβιλ – Νέγιασμιτς, Ουαϊσά (30′ Μορ), Τάντιτς, Λέμπρετον (106΄ Νόιτινκ), Σερί, Μπίσχοφ (88΄ Σίρχαουζ) – Λίνσεν (106′ Μοντέιρο).



Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Πόποβιτς – Ροντινέι, Πιρόλα, Ρέτσος (104′ Σμάιλοβιτς), Μπρούνο – Έσε, Γκαρθία (72΄ Σιπιόνι) – Σίλβα (15΄ Φορτούνης), Γκουστάβο Σα (61΄ Μουζακίτης, 104′ Τσικίνιο), Μαρτίνς (72΄ Ρόκα) – Ελ Κααμπί.