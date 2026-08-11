Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός πέρασε απευθείας στη League Phase του Europa League

Στο Europa League θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία ο Ολυμπιακός
Οι παίκτες του Ολυμπιακού (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Οι παίκτες του Ολυμπιακού (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στην παράταση με 2-1 στην έδρα της Ναϊμέγκεν και αποκλείστηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, μετά και το 0-0 του πρώτου αγώνα, αλλά θα συνεχίσει κανονικά την ευρωπαϊκή του πορεία στο Europa League.

Έχοντας ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ο Ολυμπιακός θα βρεθεί απευθείας στη League Phase του Europa League μετά τον αποκλεισμό του, αποφεύγοντας τη φάση των πλέι οφ.

Οι Πειραιώτες γνωρίζουν μάλιστα ήδη και αρκετές ακόμη ομάδες που θα βρεθούν στη League Phase του Europa League, αφού ακόμη 14 ομάδες έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους σε αυτή.

Οι σίγουρες ομάδες της League Phase

  1. Λεβερκούζεν (Γερμανία)
  2. Γιουβέντους (Ιταλία)
  3. Μίλαν (Ιταλία)
  4. Άλκμααρ (Ολλανδία)
  5. Σοσιεδάδ (Ισπανία)
  6. Ρεν (Γαλλία)
  7. Μαρσέιγ (Γαλλία)
  8. Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)
  9. Μπόρνμουθ (Αγγλία)
  10. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)
  11. Σάντερλαντ (Αγγλία)
  12. Θέλτα (Ισπανία)
  13. Χόφενχαϊμ (Γερμανία)
  14. Τορένσε (Πορτογαλία)
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