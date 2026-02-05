Αθλητικά

Αταλάντα – Γιουβέντους 3-0: Με σαρωτική εμφάνιση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας

Cal Sport Media via AP Images

Η Αταλάντα έγινε η δεύτερη ομάδα (προηγήθηκε η Ίντερ) που εξασφάλισε το «εισιτήριο» για τους ημιτελικούς του Κυπέλλου Ιταλίας, καθώς απέκλεισε ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης για την κατάκτηση του τροπαίου, τη Γιουβέντους.

Οι «μπεργκαμάσκι» επιβλήθηκαν εντός έδρας με 3-0 της «Βέκια Σινιόρα» με τα γκολ των Σκαμάκα (27′ πέναλτι), Σουλεμάνα (77′), Πάσαλιτς (85′) και, πλέον, περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στην τετράδα που θα προκύψει από το νικητή του ζευγαριού, Μπολόνια – Λάτσιο (11/2).

Το άλλο ζευγάρι είναι η Ίντερ με τον νικητή του αγώνα Νάπολι – Κόμο.

Το πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης και τα ζευγάρια των ημιτελικών του Coppa Italia:

Ίντερ-Τορίνο 2-1

Αταλάντα-Γιουβέντους 3-0

Νάπολι-Κόμο 10/2

Μπολόνια-Λάτσιο 11/2

Ημιτελική φάση

Μπολόνια ή Λάτσιο – Αταλάντα

Ίντερ – Νάπολι ή Κόμο

