Αταλάντα – Νάπολι 2-1: Νίκη με ανατροπή και εκτός διεκδίκησης τίτλου οι παρτενοπέι

Πάσαλιτς και Σάμαρτζιτς έφεραν τούμπα τον αγώνα με τη Νάπολι και χάρισαν μία σπουδαία νίκη στην Αταλάντα.

Μεγάλη νίκη με ανατροπή για την Αταλάντα, καθώς επικράτησε στο Μπέργκαμο της Νάπολι με 2-1 για την 26η αγωνιστική στη Serie A και μπήκε ξανά στη μάχη της διεκδίκησης μιας θέσης για το Champions League της επόμενης σεζόν, ενώ οι «παρτενοπέι» έμειναν και τυπικά εκτός της διεκδίκησης του φετινού τίτλου.

Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε προηγήθηκε νωρίς με τον Μπεουκεμά (18′), αλλά στην επανάληψη η Αταλάντα κυριάρχησε και κατάφερε να κάνει την ανατροπή με τα γκολ των Πάσαλιτς (61′) και Σάμαρτζιτς (81′).

Τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής στη Serie A:

Σασουόλο-Βερόνα 3-0

(40′ Πιναμόντι, 44′, 62′ Μπεράρντι)

Γιουβέντους-Κόμο 0-2

(11′ Βοϊβόντα, 61′ Κακερέ)

Λέτσε-Ίντερ 0-2

(75′ Μχιταριάν, 82′ Ακάντζι)

Κάλιαρι-Λάτσιο 0-0

Τζένοα-Τορίνο 3-0

(21′ Κάφι, 40′ Εκουμπάν, 83′ Μεσάιας)

Αταλάντα-Νάπολι 1-1

(61′ Πάσαλιτς, 81′ Σάμαρτζιτς-18′ Μπεουκεμά)

Μίλαν-Πάρμα 22/2

Ρόμα-Κρεμονέζε 22/2

Φιορεντίνα-Πίζα 23/2

Μπολόνια-Ουντινέζε 23/2

Η βαθμολογία (σε 26 αγώνες):

Ίντερ 64

Μίλαν 54 -25αγ.

Νάπολι 50

Ρόμα 47 -25αγ.

Γιουβέντους 46

Κόμο 45

Αταλάντα 45

Σασουόλο 35

Λάτσιο 34

Μπολόνια 33 -25αγ.

Ουντινέζε 32 -25αγ.

Πάρμα 29 -25αγ.

Κάλιαρι 29

Τζένοα 27

Τορίνο 27

Κρεμονέζε 24 -25αγ.

Λέτσε 24

Φιορεντίνα 21 -25αγ.

Πίζα 15 -25αγ.

Βερόνα 15