Εθνική Ελλάδας: Εκτός Καρέτσας και Κωνσταντέλιας, πρώτη κλήση για Κυζιρίδη και επιστροφή Ανδρούτσου

Δύο αλλαγές στην αποστολή της γαλανόλευκης για τα φιλικά με Σουηδία και Ιταλία
Ο Ανδρούτσος
Δύο αλλαγές της τελευταίας στιγμής υπήρξαν στις κλήσεις της Εθνικής Ελλάδας για τα φιλικά του Ιουνίου με Σουηδία (04/06) και Ιταλία (07/06).

Εκτός έμειναν οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας και τις θέσεις τους πήραν οι Αλέξανδρος Κυζιρίδης και Θανάσης Ανδρούτσος.

Αυτή είναι η πρώτη κλήση για τον Έλληνα εξτρέμ της Χαρτς, ενώ ο κυπελλούχος Ελλάδας με τον ΟΦΗ επιστρέφει στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μετά από σχεδόν πέντε χρόνια.

 
 
 
 
 
Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας

Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης

Αμυντικοί: Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας

Μέσοι: Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Ανδρούτσος

Επιθετικοί: Κυζιρίδης, Τζόλης, Μασούρας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας

