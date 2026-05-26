Εθνική Ελλάδας: Εκτός Καρέτσας και Κωνσταντέλιας, πρώτη κλήση για Κυζιρίδη και επιστροφή Ανδρούτσου

Δύο αλλαγές της τελευταίας στιγμής υπήρξαν στις κλήσεις της Εθνικής Ελλάδας για τα φιλικά του Ιουνίου με Σουηδία (04/06) και Ιταλία (07/06).

Εκτός έμειναν οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας και τις θέσεις τους πήραν οι Αλέξανδρος Κυζιρίδης και Θανάσης Ανδρούτσος.

Αυτή είναι η πρώτη κλήση για τον Έλληνα εξτρέμ της Χαρτς, ενώ ο κυπελλούχος Ελλάδας με τον ΟΦΗ επιστρέφει στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μετά από σχεδόν πέντε χρόνια.

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας

Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης

Αμυντικοί: Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας

Μέσοι: Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Ανδρούτσος

Επιθετικοί: Κυζιρίδης, Τζόλης, Μασούρας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας