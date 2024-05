Αταλάντα: Οπαδοί ανέβηκαν σε τρακτέρ στο Μπέργκαμο για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του Europa League

Μεθυσμένη πολιτεία είναι το Μπέργκαμο, μετά την κατάκτηση του Europa League από την Αταλάντα.

Η νύχτα μέρα έγινε στο Μπέργκαμο, μετά το τελευταίο σφύριγμα της λήξης του τελικού του Europa League ανάμεσα στην Αταλάντα και τη Λεβερκούζεν.

Η ιταλική ομάδα θριάμβευσε με 3-0 και πανηγύρισε το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της. Όπως ήταν φυσικό, η κούπα “τρέλανε” τους οπαδούς της Αταλάντα, η οποία “έκαψαν” το Μπέργκαμο.

#Bergamo La città in festa. Caroselli di auto per la vittoria dell’#Atalanta. Anche trattori per le strade pic.twitter.com/Okavel1dc3