Αταλάντα: Viral έγινε η φωτογραφία με τα σημάδια στο μέτωπο του Κρστόβιτς, από την απίστευτη «σκαριά» του Μπενσεμπαϊνί

Το Αταλάντα – Ντόρτμουντ συγκλόνισε τους ποδοσφαιρόφιλους. Η αναμέτρηση στο Μπέργκαμο είχε ένα επικό φινάλε και το τελικό 4-1 έδωσε στην ιταλική ομάδα την πρόκριση για τους “16” του Champions League (2-0 είχαν επικρατήσει οι Γερμανοί στο πρώτο ματς). Το “εισιτήριο” βρήκε οριστικά τον κάτοχό του στο 90+4′ με ένα πέναλτι που προήλθε από δολοφονικό μαρκάρισμα!

Με το σκορ στο 3-1, η Αταλάντα βγήκε στον ανοικτό χώρο, ο Κόμπελ έκανε κάκιστη έξοδο στη σέντρα του Πάσαλιτς και ο Κρστόβιτς δέχθηλε ένα “δολοφονικό” χτύπημα στο πρόσωπο από το τακουνάκι του Μπενσεμπαϊνί, στην προσπάθειά του δεύτερου να απομακρύνει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχικά ο διαιτητής της αναμέτρησης έδωσε κόρνερ, όμως μετά από on-field review έδειξε το σημείο του πέναλτι και κίτρινη κάρτα στον Μπενσεμπαϊνί. Η φάση αυτή έφερε το πέναλτι πρόκρισης της Αταλάντα επί της Ντόρτμουντ και το απίστευτο 4-1.

Ο Λάζαρ Σάμαρτζιτς εκτέλεσε την… εσχάτη των ποινών και έδωσε την πρόκριση στους γηπεδούχους, ενώ το “παράσημο” του Κρστόβιτς στο μέτωπο κάνει τον γύρο του κόσμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Así quedó la frente de Nikola Krstović tras el taponazo en la cara de Bensebaini



Por esa jugada que terminó en penal, el Atalanta eliminó al Borussia Dortmund de la Champions League pic.twitter.com/0uVM3cBS6F — Diario Olé (@DiarioOle) February 26, 2026

Οι πιθανές διασταυρώσεις στη φάση των «16» του Champions League

Αταλάντα ή Λεβερκούζεν VS Άρσεναλ ή Μπάγερν

Μπόντο Γκλιμτ ή Ρεάλ VS Σπόρτινγκ ή Μάντσεστερ Σίτι

Παρί Σεν Ζερμέν ή Νιούκαστλ VS Μπαρτσελόνα ή Τσέλσι

Γαλατάσαραϊ ή Ατλέτικο VS Λίβερπουλ ή Τότεναμ

Οι ημερομηνίες στο Champions League

Κλήρωση φάσης των «16», προημιτελικών, ημιτελικών: 27 Φεβρουαρίου 2026

Φάση των «16»: 10/11 & 17/18 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 7/8 & 14/15 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 28/29 Απριλίου & 5/6 Μαΐου 2026

Τελικός: 30 Μαΐου 2026 (Βουδαπέστη)