Champions League: Το back to back της Παρί Σεν Ζερμέν και το τρίτο τρόπαιο του Λουίς Ενρίκε

Μετά το αρχικό 1-1 στον τελικό του Champions League, η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε με 4-3 στα πέναλτι την Άρσεναλ και κατέκτησε για δεύτερη σερί χρονιά τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Αυτό ήταν μάλιστα το μόλις δεύτερο τρόπαιο της Παρί Σεν Ζερμέν στην ιστορία της στο Champions League, με τον Λουίς Ενρίκε να γράφει τη δική του ιστορία στη διοργάνωση, με την τρίτη προσωπική του κατάκτηση στη διοργάνωση.

Έχοντας κάνει την αρχή με την Μπαρτσελόνα το 2015, ο Λουίς Ενρίκε κατέκτησε για δεύτερη φορά το τρόπαιο με την Παρί Σεν Ζερμέν, “πιάνοντας” τους Πεπ Γκουαρδιόλα, Μπομπ Πίσλι και Ζινεντίν Ζιντάν στη σχετική λίστα των προπονητών.

Η Παρί Σεν Ζερμέν από την άλλη πλευρά, έγινε η 8η ομάδα στην ιστορία του θεσμού, με back to back κατακτήσεις, μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Μίλαν, τη Λίβερπουλ, την Μπάγερν Μονάχου, τον Άγιαξ, την Μπενφίκα και τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Οι τροπαιούχοι του Champions League

15 κατακτήσεις: Ρεάλ (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024)

7 κατακτήσεις: Μίλαν (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007)

6 κατακτήσεις: Λίβερπουλ (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019), Μπάγερν (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020)

5 κατακτήσεις: Μπαρτσελόνα (1992, 2006, 2009, 2011, 2015)

4 κατακτήσεις: Άγιαξ (1971, 1972, 1973, 1995)

3 κατακτήσεις: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (1968, 1999, 2008), Ίντερ (1964, 1965, 2010)

2 κατακτήσεις: Μπενφίκα (1961, 1962), Νότιγχαμ (1979, 1980), Γιουβέντους (1985, 1996), Πόρτο (1987, 2004), Τσέλσι (2012, 2021), Παρί Σεν Ζερμέν (2025, 2026)

1 κατάκτηση: Σέλτικ (1967), Φέγενορντ (1970), Άστον Βίλα (1982), Αμβούργο (1983), Στεάουα (1986), Αϊντχόφεν (1988), Ερυθρός Αστέρας (1991), Μαρσέιγ (1993), Ντόρτμουντ (1997), Μάντσεστερ Σίτι (2023)