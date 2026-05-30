Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απένειμε στον Βιτίνια το βραβείο του MVP του τελικού του Champions League

Μια σκηνή με ελληνικό ενδιαφέρον είχε ο τελικός του Champions League και η νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δίνει το βραβείο του MVP του αγώνα.

Κορυφαίος ποδοσφαιριστής του τελικού του Champions League ψηφίστηκε ο Βιτίνια, με τον Γιάννη αντετοκούνμπο να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο της “Πούσκας Αρένα” μετά την απονομή του τροπαίου και να δίνει το βραβείο στον Πορτογάλο μέσο της Παρί Σεν Ζερμέν.

Όπως θα διαπιστώσετε και οι ίδιοι, η διαφορά ύψους των δυο αθλητών είναι εξόφθαλμη, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σκύβει πάνω στον Βιτίνια και σχεδόν να τον… εξαφανίζει από το τηλεοπτικό πλάνο, με την αγκαλιά που του έδωσε.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήγε μαζί με την οικογένειά του στη Βουδαπέστη για να παρακολουθήσει τον τελικό του Champions League. Μάλιστα, η κάμερα τον “έπιασε” στην εξέδρα του “Πούσκας Αρένα”, έχοντας δίπλα του τον σούπερ σταρ του NFL, Ράσελ Γουίλσον, των Νιου Γιορκ Τζάιαντς.