Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές από τη Euroleague, τι ισχύει ενόψει και του Final Four της Αθήνας

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 107-105 της Βαλένθια στο δεύτερο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague και έκανε το 2-0 για τους “πράσινους” στη σειρά, μετά από ένα επεισοδιακό ματς, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να μπαίνει στο “κάδρο”.

Η Βαλένθια στοχοποίησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τις αντιδράσεις του στον πάγκο του Παναθηναϊκού, βγάζοντας μάλιστα και καταγγελτική ανακοίνωση κατά του ιδιοκτήτη της “πράσινης” ΚΑΕ, τονίζοντας ότι ξεπέρασε κάθε όριο πλησιάζοντας τη γραμματεία κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Όπως μάλιστα ανέφερε η Βαλένθια στην ανακοίνωσή της, η αστυνομία επέβαλε πρόστιμο στον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού για τη συμπεριφορά του (τονίζεται ότι αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του προσωπικού ασφαλείας και προκάλεσε αδικαιολόγητη ένταση).

Η Euroleague Basketball άνοιξε πειθαρχική διαδικασία μετά το τέλος του αγώνα, με βάση τα περιστατικά που καταγράφηκαν στο επίσημο φύλλο αγώνα και τις επίσημες εκθέσεις και σχεδόν ένα 24ωρο μετά ανακοίνωσε τη βαριά ποινή του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Dimitris Giannakopoulos, son anlarda Valencia taraftarları ile tartıştı



Panathinaikos koçu Ergin Ataman, polislerin Giannakopoulos’u tutuklamak istediğini açıkladı.



Valencia koçu da Giannakopoulos’un masaya gidip saçma hareketler yaptığını söyledi. pic.twitter.com/LN8KqJyj8B https://t.co/kAgF77oA8O — Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) April 30, 2026

Η διοργανώτρια αποφάσισε να τιμωρήσει με τρεις αγωνιστικές τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και πρόστιμο 10.000 ευρώ! Αυτό σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν θα μπορέσει να παρακολουθήσει το Final Four της Αθήνας από κοντά, αν οι πράσινοι προκριθούν επί της Βαλένθια στους τρεις αγώνες (3-0)

Αν νικήσουν σε πέμπτο ματς, τότε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα χάσει τον ημιτελικό του Final Four και θα μπορεί να βρεθεί στον τελικό, σε περίπτωση που η ομάδα του νικήσει το απόγευμα της 22ας Μαΐου.

Η ανακοίνωση της Euroleague:

“Στον κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλο, πλειοψηφικό μέτοχο του Παναθηναϊκού, επιβλήθηκε απαγόρευση πρόσβασης στα γήπεδα όπου ο Παναθηναϊκός θα παίξει τους επόμενους τρεις αγώνες της EuroLeague και πρόστιμο €10.000 για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του Game 2.

Η Euroleague Basketball θα ήθελε να διευκρινίσει τα εξής σχετικά με την κύρωση που επιβλήθηκε στον κ. Γιαννακόπουλο:

– Η Euroleague Basketball άνοιξε πειθαρχική διαδικασία μετά το τέλος του αγώνα, με βάση τα περιστατικά που καταγράφηκαν στο επίσημο φύλλο αγώνα και τις επίσημες εκθέσεις.

– Ο Ανεξάρτητος Κριτής, ο οποίος εγγυάται την ανεξαρτησία και τη δικαιοσύνη της διαδικασίας και τυχόν κυρώσεις που προκύπτουν, αξιολόγησε διεξοδικά όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Euroleague Basketball, εξέδωσε απόφαση εντός 24 ωρών μετά το τέλος του αγώνα, όπως ορίζεται από τους Κανονισμούς.

– Στην απόφαση, ο Ανεξάρτητος Δικαστής έκρινε ότι, όπως φαίνεται στο επίσημο φύλλο αγώνα και τις επίσημες εκθέσεις, ο κ. Γιαννακόπουλος εισήλθε σε χώρο αποκλειστικά για το τραπέζι του σκόρερ κατά τη διάρκεια του αγώνα, παραβιάζοντας έτσι τους κανονισμούς περιορισμένης πρόσβασης που διέπουν τον αγωνιστικό χώρο.

– Ενώ οι παραβιάσεις των απαγορευμένων περιοχών θεωρούνται μικρές παραβάσεις σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Euroleague, ο δικαστής έλαβε επίσης υπόψη ότι οι ενέργειες του κ. Γιαννακόπουλου συνέβαλαν σε μια κατάσταση ικανή να δημιουργήσει ένταση και πιθανή βία. Ο Ανεξάρτητος Δικαστής εξέτασε περαιτέρω την υποτροπή του κ. Γιαννακόπουλου.

– Η Euroleague Basketball απορρίπτει σθεναρά κάθε συμπεριφορά που μπορεί να προκαλέσει βία και που έρχεται σε αντίθεση με τις βασικές αξίες που υποστηρίζει η Λίγκα.

– Η Euroleague Basketball θα προτείνει στους μετόχους της μια αναθεώρηση των σχετικών διατάξεων του Πειθαρχικού Κώδικα που διέπουν μια τέτοια συμπεριφορά, με σκοπό την ενίσχυση των κυρώσεων για τη σεζόν 2026–2027, συμπεριλαμβανομένων σαφών και συγκεκριμένων σοβαρών ενεργειών που ενδέχεται να τιμωρηθούν με ισόβιες απαγορεύσεις για άτομα. Ο στόχος είναι να εξαλειφθεί η συμπεριφορά που βλάπτει την εικόνα της Λίγκας και των ομάδων που συμμετέχουν.

Η Euroleague Basketball θα ήθελε επίσης να τονίσει το εξαιρετικό ανταγωνιστικό επίπεδο που επέδειξε η Λίγκα και οι συμμετέχουσες ομάδες της κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων αγώνων των Playoff και παραμένει πλήρως αφοσιωμένη στο να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία μπάσκετ για τα υπόλοιπα Playoffs και Final Four”