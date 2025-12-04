Αταμάν για το Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Επικίνδυνο ματς μετά από τόσες ημέρες διακοπής – Όσμαν, Χολμς και Σαμοντούροφ δεν θα παίξουν

Έχοντας για μια ακόμα φορά προβλήματα, ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τη Βαλένθια το βράδυ της Παρασκευής (05.12.2025, 21:15, Novasports Prime, Newsit.gr) στο “Telekom Center Athens” για τη 14η αγωνιστική της Euroleague. Παραμονές του αγώνα, ο Εργκίν Αταμάν παραχώρησε τις καθιερωμένες δηλώσεις προς τους εκπροσώπους του Τύπου.

Ο Τούρκος κόουτς αναφέρθηκε στις δυσκολίες που κρύβει η αναμέτρηση με τη Βαλένθια αλλά και στο πόσο επικίνδυνο είναι το αγωνιστικό κενό που είχαν οι ομάδες, λόγων των ματς των εθνικών ομάδων στα “παράθυρα”. Παράλληλα, ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε στις απουσίες που θα έχει ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Βαλένθια.

Να αναφέρουμε ότι οΤσέντι Όσμαν δεν είναι απόλυτα έτοιμος για να επιστρέψει στη δράση, την ώρα που ο Ρισόν Χολμς, που παραμένει εκτός. Νέα απώλεια για τους “πράσινους” είναι ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, που υπέστη διάστρεμμα.

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν:

“Τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής έχουν δείξει ότι η Βαλένθια είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα. Παίζουν επιθετική άμυνα, κλέβουν μπάλες. Πρέπει να είμαστε έξυπνοι στην επίθεση. Δέκα ημέρες δεν παίξαμε, είναι επικίνδυνο ένα τέτοιο παιχνίδι μετά τη διακοπή. Το αυριανό παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό. Ελπίζω ότι θα πάρουμε άλλη μία νίκη.

Δέκα ημέρες διακοπή είναι πολύ. Παίζουμε ανά 2-3 ημέρες και βρίσκουμε καλό ρυθμό. Ελπίζω ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα θα παίζουμε ολοένα και καλύτερα”.

Για τον Φαρίντ: “Ο Φαρίντ φέρνει ενέργεια με την προσωπικότητά του. Με την εμφάνισή του άξιζε το βραβείο (σ.σ. του MVP του μήνα). Ελπίζω ότι θα συνεχίσει, είναι έμπειρος παίκτης. Ελπίζω ότι θα είναι στους καλύτερους πέντε του Final Four”.

Για τις απουσίες του Παναθηναϊκού: “Ο Ομέρ επέστρεψε, είναι υγιής. Όσμαν, Χολμς και Σαμοντούροφ δεν θα παίξουν”.

Για τον Γκραντ: “Ο Τζέριαν είχε στομαχικές διαταραχές, αλλά τις τελευταίες δύο ημέρες προπονήθηκε και αύριο θα είναι στο 100%”.