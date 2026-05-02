Κοντός: «Υπάρχει σύστημα απέναντί μας που παλεύει με λύσσα»

Το μήνυμα του General Manager της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Το επεισοδιακό δεύτερο παιχνίδι της σειράς του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για τα πλέι οφ της Euroleague είχαν και τρίτο… ημίχρονο.

Μία μέρα μετά τον δεύτερο θρίαμβο του Παναθηναϊκού, έγινε γνωστή η τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος δεν θα έχει δικαίωμα παρουσίας στο Final Four της Euroleague.

Ο General Manager του Παναθηναϊκού έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω των social media, τονίζοντας ότι υπάρχει σύστημα απέναντι στο τριφύλλι που παλεύει με λύσσα.

«Κανείς δεν βλέπει αόρατους εχθρούς ή φαντάσματα. Έχουμε μπροστά μας ορατότατους εχθρούς και ένα σύστημα που παλεύει με λύσσα για την αποσταθεροποίηση μας εδώ και μήνες. Δεν χρειάζεται να χαρακτηρίσουμε τους… υπηρέτες. Αυτό το κάνει ο καθρέφτης τους. Ψυχραιμία εμείς το πλάνο μας, με παρωπίδες για τον στόχο και την αποστολή μας.

ΚΟΣΜΟΣ-ΟΜΑΔΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ μια ΓΡΟΘΙΑ μέχρι το πραγματικό τέλος», ήταν το μήνυμα του Δημήτρη Κοντού.

