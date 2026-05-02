Η αντίδραση του Μάικ Τζέιμς μόλις έμαθε την τιμωρία του για το Ολυμπιακός – Μονακό

Ο Μάικ Τζέιμς τιμωρήθηκε από την Euroleague με μία αγωνιστική με αναστολή και πρόστιμο για την αποβολή του στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς της Μονακό με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Παρά το γεγονός ότι ξέφυγε με τη συμπεριφορά του στο Φάληρο, ο Μάικ Τζέιμς θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί κανονικά στο τρίτο παιχνίδι της σειράς της Μονακό με τον Ολυμπιακό στο Μόντε Κάρλο.

Ο Αμερικανός γκαρντ έμαθε από τα social media για την τιμωρία του, αναδημοσιεύοντας ανάρτηση του δημοσιογράφου, Ντονάτας Ουρμπόνας.

Interesting way to find out https://t.co/RMBbiOTUCf — Mike James (@TheNatural_05) May 1, 2026

“Ενδιαφέρων τρόπος να το μάθεις”, ήταν το σχόλιο του Τζέιμς.