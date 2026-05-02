Αθλητικά

Η αντίδραση του Μάικ Τζέιμς μόλις έμαθε την τιμωρία του για το Ολυμπιακός – Μονακό

“Ενδιαφέρων τρόπος να το μάθεις”, έγραψε στο X
Ο Μάικ Τζέιμς στο Ολυμπιακός - Μονακό (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Μάικ Τζέιμς τιμωρήθηκε από την Euroleague με μία αγωνιστική με αναστολή και πρόστιμο για την αποβολή του στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς της Μονακό με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Παρά το γεγονός ότι ξέφυγε με τη συμπεριφορά του στο Φάληρο, ο Μάικ Τζέιμς θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί κανονικά στο τρίτο παιχνίδι της σειράς της Μονακό με τον Ολυμπιακό στο Μόντε Κάρλο.

Ο Αμερικανός γκαρντ έμαθε από τα social media για την τιμωρία του, αναδημοσιεύοντας ανάρτηση του δημοσιογράφου, Ντονάτας Ουρμπόνας.

“Ενδιαφέρων τρόπος να το μάθεις”, ήταν το σχόλιο του Τζέιμς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
97
93
59
55
40
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo