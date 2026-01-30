Αταμάν για το Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός: «Κάναμε ντροπιαστικά λάθη στο τέλος – Καταπληκτική εμφάνιση ο Σλούκας»

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 79-78 στην έδρα της Βιλερμπάν για την 25η αγωνιστική της Euroleague, αλλά ο Εργκίν Αταμάν δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του για τα λάθη των παικτών του στο φινάλε του αγώνα.

Ο Σορτς σε δύο περιπτώσεις, αλλά και οι Χουάντσο, Καλαϊτζάκης και Φαρίντ έκαναν λάθη που έκαναν έξαλλο τον Εργκίν Αταμάν και επέτρεψαν στη Βιλερμπάν να μειώσει στον πόντο ένα “τελειωμένο” παιχνίδι. Έστω κι έτσι ο Παναθηναϊκός έφθασε όμως στη νίκη και ο προπονητής του τριφυλλιού σημείωσε την παρουσία του Σλούκα στο ματς, μιλώντας στη Euroleague, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Οι δηλώσεις του Αταμάν

«Είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Είμασταν μπροστά στην μεγαλύτερη διάρκεια. Στα τελευταία 2′ κάναμε ντροπιαστικά λάθη και τους δώσαμε την ευκαιρία να μειώσουν την διαφορά.

Είχαμε την κυριαρχία στο παιχνίδι, σε αυτή την φάση που είμαστε το σημαντικό είναι να κερδίζουμε το παιχνίδι. Ο Σλούκας πραγματοποίησε καταπληκτική εμφάνιση. Η Βιλερμπάν είναι πολύ καλή ομάδα στην έδρα της. Εμείς είχαμε την απουσία του Ναν»