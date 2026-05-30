Ο Ματίας Λεσόρ είχε διάλογο με οπαδό στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός και δέχθηκε τεχνική ποινή λίγο πριν το φινάλε του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 102-94 του ΠΑΟΚ στο Game 2 της μεταξύ τους σειράς των ημιτελικών της GBL και προκρίθηκε στους τελικούς. Πρωταγωνιστές για τους “πράσινους” ήταν οι Τσέντι Όσμαν και Ματίας Λεσόρ, με τον Γάλλο σέντερ να μην ολοκληρώνει το ματς.

Με 53.9″ να απομένουν για τη λήξη του ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, ο Ματίας Λεσόρ είχε διάλογο με οπαδό που βρισκόταν στα court seats και δέχθηκε τεχνική ποινή από τον κύριο Τηγάνη που βρισκόταν πολύ κοντά. Αυτό μάλιστα ήταν το πέμπτο φάουλ του Γάλλου ο οποίος πέρασε εκτός για τα τελευταία δευτερόλεπτα.

Λίγο νωρίτερα, ο Λεσόρ είχε καρφώσει με δύναμη στο καλάθι του “δικεφάλου”, κοιτάζοντας στη συνέχεια επίμονα την εξέδρα των γηπεδούχων, κάτι που δεν άρεσε στους φίλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι τον αποδοκίμασαν.

Κατά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο, ο Λεσόρ παρέμεινε εκνευρισμένος από το περιστατικό. Ο Κώστας Σλούκας κινήθηκε προς το μέρος του και του ζήτησε να καθίσει στον πάγκο και να ηρεμήσει, προκειμένου να μην δοθεί συνέχεια στην ένταση.

Λίγο αργότερα και ο Εργκίν Αταμάν είχε συνομιλία με τον παίκτη του σε έντονο ύφος, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την αντίδρασή του στο συγκεκριμένο σημείο του αγώνα.

Ο Ματίας Λεσόρ κυριάρχησε στη ρακέτα με 15 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 τάπες.