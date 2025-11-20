Αταμάν μετά το Παναθηναϊκός – Dubai BC: «Φάρμακο ο Φαρίντ, κορυφαίος ο Σλούκας, είχε δίκαιο ο Σερέλης για τον Καλαϊτζάκη»

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 103-82 κόντρα στη Dubai BC για τη 12η αγωνιστική της Euroleague, με τον Εργκίν Αταμάν να αποθεώνει τους παίκτες του μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Στις δηλώσεις του στο φινάλε του αγώνα, ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στην απόδοση των Φαρίντ και Σλούκα, ενώ έδωσε τα εύσημα στο βοηθό του, Χρήστο Σερέλη, για την επιμονή να χρησιμοποιηθεί ο Καλαϊτζάκης, που έκανε καλή δουλειά στην άμυνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Αταμάν

«Συζητήσαμε με το σταφ πως παίξαμε κακή άμυνα στο πρώτο ημίχρονο. Ήμασταν σοφτ και αφήσαμε κατοχές. Μιλήσαμε στο ημίχρονο. Ο Σερέλης επέμεινε να βάλουμε τον Καλαϊτζάκη και είχε δίκιο. Ήταν πολύ καλή απόφαση. Δημιούργησε πολλές κατοχές και πίεσε. Κάναμε κομβικά λάθη στο πρώτο ημίχρονο αλλά στο δεύτερο μιλήσαμε για αυτό και κάναμε τρομερό ματς. Ο Σλούκας οργάνωσε εξαιρετικά το παιχνίδι, σκόραρε και δημιούργησε».

Για τον Κένεθ Φαρίντ: «Λέω κάθε φορά. Είναι σαν το καλύτερο φάρμακο που μπορούσαμε να πάρουμε. Στο πρώτο ημίχρονο έκανε 4 μπλοκ και μας έδωσε χώρους στην επίθεση. Είναι πολύ καλός χαρακτήρας και παίζει με επιθετικά. Μας έδωσε πολλά στο παιχνίδι».

Για τον Κώστα Σλούκα: «Ο Κώστας είναι ίσως ο καλύτερος πόιντ γκαρντ των τελευταίων ετών στην EuroLeague. Είναι επαγγελματίας, προσέχει το κορμί του και δεν με εκπλήσσει με αυτά που κάνει».