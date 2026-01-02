Αταμάν μετά το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: «Οι διαιτητές ήθελαν να δείξουν ότι είναι οι καλύτεροι της EuroLeague»

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 87-82 από τον Ολυμπιακό στην 19η αγωνιστική της Euroleague και ο Εργκίν Αταμάν ήταν έξαλλος με τη διαιτησία του αγώνα, μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

Μιλώντας στην κάμερα της Euroleague μετά το τέλος του αγώνα, ο Εργκίν Αταμάν ειρωνεύτηκε τους διαιτητές, θεωρώντας τους υπεύθυνους για την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό στη Euroleague. Ο προπονητής του “τριφυλλιού” άφησε όμως αιχμές και για τους Χουάντσο και Μήτογλου, που δεν βοήθησαν καθόλου την ομάδα του, έχοντας μηδέν πόντους στο ντέρμπι.

Οι δηλώσεις του Αταμάν

“Θέλω να συγχαρώ τον Σάσα Βεζένκοφ. Έδειξε ότι είναι πραγματικός πάουερ φόργουορντ. Δυστυχώς εμείς παίξαμε χωρίς πάουερ φόργουορντ. Οι δύο πάουερ φόργουορντ μας είχαν μηδέν πόντους. Σε τέτοιο ντέρμπι δεν πέτυχαν κανέναν. Ο Βεζένκοφ έβαλε 24 πόντους.

Δεύτερον θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους διαιτητές. Ήθελαν να δείξουν ότι είναι οι καλύτεροι διαιτητές της EuroLeague και ότι τους αξίζει να είναι στον τελικό. Θα είναι στον τελικό με αυτή την εμφάνιση. Σε ένα ντέρμπι η μία ομάδα σούταρε 28 βολές και εμείς 18“.