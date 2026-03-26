Αλφάρο για το Ελλάδα – Παραγουάη: «Είδα στο video μία ομάδα που έχει αλλάξει, με νέα παιδιά με τεχνική και ταχύτητα»

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη σε φιλική αναμέτρηση στο Καραϊσκάκης (27/03/26, 21:00, Live από το Newsit.gr) και ο προπονητής των Λατινοαμερικανών, Γκουστάβο Αλφάρο, δήλωσε εντυπωσιασμένος από το ταλέντο της “γαλανόλευκης”.

Ο προπονητής της Παραγουάης μίλησε για το φιλικό παιχνίδι με την Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας και τόνισε ότι έχει αλλάξει η ομάδα πολύ σε σχέση με παλαιότερα χρόνια, χάρη στο ατομικό ταλέντο της νέας γενιάς παικτών της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Αλφάρο

Για τις πολλές κλήσεις που έχει κάνει: «Υπάρχει αυτό το διάστημα που είναι χρήσιμο για νέους παίκτες που έρχονται στην Εθνική. Στη Βραζιλία παίζουν με ένταση ενώ αλλού υπάρχει διακοπή. Ευτυχώς που υπάρχει κάποιος σαν τον Μαουρίσιο που είναι οργανωτή γιατί η Παραγουάη έπασχε από έναν τέτοιο παίκτη. Ο οργανωτής έλειπε. Στο Εκουαδόρ είχα παίκτες μόνο από το τοπικό πρωτάθλημα και τώρα βλέπω τη διαφορά. Για αυτό έχω κάνει πολλές κλήσεις. Να παράγουμε ένα γκρουπ παικτών και να μην δώσουμε έμφαση στα πρόσωπα. Όλη η χώρα έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια της ομάδας. Η Εθνική είναι πάνω από όλα και το να φοράς τη φανέλα της είναι πάντα κάτι πολύ ξεχωριστό».

Για το αν θα χρησιμοποιήσει περισσότερους νέους παίκτες: «Θα υπάρξουν αλλαγές και από τη στιγμή που η FIFA δίνει το δικαίωμα οκτώ αλλαγές, θα τις πραγματοποιήσω. Άλλοι θα παίξουν 90 λεπτά, άλλοι 50-60 αλλά θα τις εξαντλήσω».

Για την επιλογή της Ελλάδας: «Από την πλευρά της Παραγουάης διαλέξαμε την Ελλάδα. Θα βγάλω χρήσιμα συμπέρασμα γιατί το παιχνίδι της Ελλάδας μοιάζει με των ΗΠΑ και το Μαρόκο λόγω της ταχύτητας και έχει προσθέσει και τη δύναμη στο παιχνίδι της».

Η αξιολόγηση της Ελλάδας και ο λόγος της επιλογής: «Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που βρισκόμαστε εδώ. Βλέπω ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και είδα πράγματα μέσα από τα βίντεο. Ήταν χαρά γιατί είδα μία ομάδα που έχει αλλάξει. Γνωρίζω ότι η Ελλάδα ήταν κυρίως αμυντική, με δύναμη και έψαχνε αντεπίθεση. Έχει αρκετά νέα παιδιά που διαθέτουν ατομικές ικανότητες σε τεχνική και ταχύτητα. Θέλει την κατοχή πλέον και μεγάλη έμφαση στο επιθετικό τρανζίσιον. Είναι μία ομάδα που συνδυάζει νέους και έμπειρους παίκτες που παίζουν σε καλές ομάδες. Η Εθνική Ελλάδος έχει περισσότερο μέλλον από παρόν. Μοιάζει με τις ΗΠΑ όπως και το Μαρόκο το ίδιο που έχει παίκτες από το Μουντιάλ Κ20 του πήρε».