Αταμάν μετά το Τουρκία – Τσεχία 92-78: «Δώστε μου τον Σενγκούν στον Παναθηναϊκό και θα κερδίσω τους Χιούστον Ρόκετς»

Φοβερή ατάκα του Αταμάν μετά τη νέα νίκη της Τουρκίας στο Eurobasket 2025
Ο Εργκίν Αταμάν στο Τουρκία - Τσεχία
Ο Εργκίν Αταμάν στο Τουρκία - Τσεχία / REUTERS/Ints Kalnins

Η Τουρκία συνεχίζει αήττητη στο Eurobasket και ο προπονητής της εθνικής ομάδας και του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, είχε… όρεξη στις δηλώσεις του μετά τη νίκη με 92-78 κόντρα στην Τσεχία, βρίσκοντας και την ευκαιρία να αποθεώσει τον Αλπερέν Σενγκούν.

Στη δεύτερη σερί νίκη της Τουρκίας στο Eurobasket, Σενγκούν και Οσμάν ήταν ασταμάτητοι με 23 και 21 πόντους αντίστοιχα, με τον Εργκίν Αταμάν να υποστηρίζει ότι με τον Τούρκο σέντερ στον Παναθηναϊκό, θα κέρδιζε και την ομάδα του στο NBA, τους Χιούστον Ρόκετς.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αταμάν ανέφερε τα εξής: “Είναι υπέροχος παίκτης και all-star στο NBA. Και επίσης επειδή πολλοί λογαριασμοί στα social media τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στην Ευρώπη γράφουν για τις δηλώσεις μου για τις διαφορές ανάμεσα σε NBA και EuroLeague, θέλω να το συνεχίσω: Δώστε μου τον Αλπερέν Σενγκούν στον Παναθηναϊκό και θα κερδίσω τους Χιούστον Ρόκετς”.

Ο Αταμάν είχε δηλώσει πρόσφατα ότι για να λέγεται παγκόσμιος πρωταθλητής ο τροπαιούχος του NBA, θα πρέπει να κερδίζει τον κάτοχο της Euroleague.

