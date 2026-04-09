Αταμάν μετά το Βαλένθια – Παναθηναϊκός: «Παίζουν το καλύτερο μπάσκετ στη Euroleague, θα κέρδιζαν και τους Λέικερς»

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 102-84 στην έδρα της Βαλένθια για την 37η αγωνιστική της Euroleague, με τον Εργκίν Αταμάν να παραδέχεται την ανωτερότητα της ισπανικής ομάδας, στις δηλώσεις του μετά το ματς.

Σε αντίθεση με τον προηγούμενο αγώνα κόντρα στην Μπαρτσελόνα, ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε απαντήσεις κόντρα στη Βαλένθια και ο Εργκίν Αταμάν αποθέωσε τις “νυχτερίδες” για τον τρόπο που αγωνίζονται, υποστηρίζοντας ότι θα κέρδιζαν και στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τούρκος προπονητής του “τριφυλλιού” ανέφερε αρχικά τα εξής: “Παίζουν εκπληκτικό μπάσκετ επομένως τους άξιζε 100% να κερδίσουν το παιχνίδι. Μέχρι τώρα πιστεύω πως παίζουν το καλύτερο μπάσκετ στη διοργάνωση. Συγχαρητήρια στην Βαλένθια, θα παλέψουμε για το επόμενο ματς”. Στη συνέχεια δε, έκανε και νέα… υπόκλιση στη Βαλένθια στη συνέντευξη Τύπου.

Οι δηλώσεις του Αταμάν

«Η Βαλένθια έπαιξε απίθανα. Δε βρήκαμε τρόπο να σταματήσουμε το επιθετικό τους πνεύμα. Ίσως ήμασταν κουρασμένοι μετά το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα. Αξιζαν 100% τη νίκη και συγχαρητήρια. Εμείς παλέψαμε αλλά η Βαλένθια ακόμα και αν έπαιζε κόντρα στους… Λέικερς με αυτό το μπάσκετ, θα κέρδιζε.

Έχουν σπουδαίο προπονητή, προετοιμάζονται πολύ καλά. Είναι πολύ δύσκολο να πιάνεις τέτοιο ρυθμό σε 48 ώρες. Ηταν συγκεντρωμένοι και ο Μοντέρο έκανε τρομερό παιχνίδι. Ο Κοστέλο έβρισκε τρίποντα, έπαιρναν τα επιθετικά ριμπάουντ. Μέχρι τώρα το παιχνίδι της Βαλένθια ήταν το πιο δύσκολο για εμάς. Ελπίζω να μην τους βρούμε στα πλέι οφ.

Στη Βαλένθια έχει τρομερό καιρό αυτή την περίοδο. Το γήπεδο είναι το καλύτερο που έχω δει. Θέλω να προσκαλέσω τον νέο CEO της Euroleague, τον Τσους Ματέο, να έρθει να δει τα αποδυτήρια που μας έδωσε στους προπονητές η Βαλένθια. Δεν υπάρχει σεβασμός. Μπορείτε να έρθετε να το δείτε. Ήταν μεγάλη έκπληξη για εμένα. Τον προσκαλώ να έρθει να τα δει. Η Ευρωλίγκα είναι πολύ σημαντική λίγκα, η εικόνα της είναι σημαντική για όλους. Και άλλοι παραπονέθηκαν για αυτό πριν 2-3 μήνες, αλλά τίποτα δεν άλλαξε. Ας έρθει ο Τσους Ματέο από την Μπαρτσελόνα, να πάρει το αυτοκίνητο, είναι τρεις ώρες και να δει αυτή την κατάσταση. Δεν αξίζουν οι προπονητές της Ευρωλίγκα να περιμένουν σε αυτό το μέρος, σε αυτή την αποθήκη».