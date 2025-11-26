Αθλητικά

Αταμάν: Ο Όσμαν δεν θα παίξει στο παιχνίδι της Τουρκίας με τη Βοσνία

Ο κόουτς της Τουρκίας μίλησε για τις απουσίες που έχει να διαχειριστεί
Ο Τσεντί Οσμάν και ο Εργκίν Αταμάν με την Τουρκία
Ο Τσεντί Οσμάν και ο Εργκίν Αταμάν με την Τουρκία/ REUTERS/Ints Kalnins

Η Τουρκία κάνει πρεμιέρα στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027 το βράδυ της Πέμπτης (27.11.2025) απέναντι στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να αγωνίζεται εντός έδρας.

Μιλώντας για το συγκεκριμένο “παράθυρο” των εθνικών ομάδων, ο προπονητής της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν, στάθηκε στις πολλές και σημαντικές απουσίες που έχει η Τουρκία, αναφέρθηκε στην απουσία του Τσέντι Όσμανι, αλλά και στο επιβαρυμένο πρόγραμμα των παικτών.

“Γίνεται μια παράξενη περίοδος προετοιμασίας. Στην πραγματικότητα, δεν είναι καν προετοιμασία. Οι παίκτες μας στο ΝΒΑ, ο Αλπερέν και ο Αντέμ, δεν μπορούν να παίξουν. Κανένας από τους παίκτες του ΝΒΑ δεν συμμετέχει στους αγώνες του window. Ο Λάρκιν έχει επίσης έναν σοβαρό τραυματισμό· θα μείνει εκτός γηπέδων για 2–3 μήνες. Ο Τζέντι δεν θα μπορέσει να παίξει ούτε στον αυριανό αγώνα. Θα προσπαθήσουμε να τον ετοιμάσουμε για τον αγώνα με την Ελβετία’ δήλωσε ο κόουτς της Τουρκίας και του Παναθηναϊκού.

