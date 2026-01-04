Αταμάν: «Ο Ρογκαβόπουλος πιστεύω ότι θα μπορεί να παίξει στη διπλή εβδομάδα της Euroleague»

Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το εμπόδιο της Καρδίτσας με 92-85 και ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για τις απουσίες των πρασίνων, αλλά και την αναμέτρηση με τους Θεσσαλούς.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι Μιλάνο (06/01/26, 21:15) και τη Βίρτους Μπολόνια (08/01/26, 21:15) για τη Euroleague. Με δύο νίκες στα εντός έδρας παιχνίδια με τους Ιταλούς θα βάλει γερές βάσεις για μία θέση στην πρώτη τετράδα της διοργάνωσης.

Τα λόγια του Τούρκου προπονητή

Για την ομιλία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «Είμαι εδώ να μιλήσω για το συγκεκριμένο παιχνίδι, κερδίσαμε την Καρδίτσα και θα προετοιμαστούμε για τα επόμενα παιχνίδια της EuroLeague».

Για τους τραυματίες: «Ο Μήτογλου νομίζω είναι πιο σοβαρό από του Ρογκαβόπουλου. Έχει θλάση στους οπίσθιους μηριαίους και δεν ξέρω πόσο χρόνο χρειάζεται. Αυτή την εβδομάδα πιστεύω ότι δεν μπορεί να παίξει. Θα δούμε όμως μετά την θεραπεία.

Του Ρογκαβόπουλου ήταν έκπληξη. Πόνεσε στην γάμπα σήμερα το πρωί και τον προστατέψαμε. Πιστεύω μπορεί να παίξει στην διπλή αγωνιστικη της Euroleague».

Όσον αφορά το ματς: «Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε soft και δώσαμε εύκολα καλάθια, δεν παίξαμε ένα physical παιχνίδι. Επιθετικά σκοράραμε. Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιώσαμε την επιθετικότητα στην άμυνα, ελέγξαμε το ματς, μοιράσαμε το ματς στους 10 παίκτες που είναι υγιείς. Πνευματικά είναι δύσκολα αυτά τα ματς ανάμεσα σε σημαντικά ματς της Euroleague.

Εγώ ποτέ δεν περιμένω καλό μπάσκετ σε αυτά τα ματς. Το σημαντικό είναι να κερδίσουμε και κερδίσαμε».