Ολυμπιακός: Οι πανηγυρισμοί των παρουσιαστών για την ερυθρόλευκη Euroleague και το τρολάρισμα στους Παναθηναϊκούς

Το τέταρτο ευρωπαϊκό στην ιστορία του Ολυμπιακού έγινει θέμα συζήτησης σε όλα τα Μέσα της Ελλάδας, με τις πρωινές εκπομπές των καναλιών να σχολιάζουν τα όσα εκτυλίχθηκαν στο T-Center. Άλλοι πανηγυρίζοντας για την ερυθρόλευκη Euroleague, άλλοι… γκρινιάζοντας και άλλοι, δεχόμενοι τρολάρισμα, λόγω Παναθηναϊκού.

Ο Θεοδόσης Πάνου, στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΙ, μπήκε στο πλατό έχοντας διάθεση… πρωταθλητή Ευρώπης. Μετά την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό, ο γνωστός δημοσιογράφος εμφανίστηκε και έδωσε τα συγχαρητήριά του στον Δημήτρη Οικονόμου για την επιτυχία των Πειραιωτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, καθώς υπήρχε και Παναθηναϊκός στην παρέα, αποφάσισε να τον… τρολάρει επίσης. Βέβαια, ο Άκης Παυλόπουλος, απάντησε ξεκάθαρα. «Δε ζηλεύω το ευρωπαϊκό, έχω 7»!

Ο Άρης Πορτοσάλτε έδωσε τα συγχατηρήριά του στον Δημήτρη Οικονόμου για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ. Ωστόσο, είχε διάθεση να δώσει και τη δική του νότα, όντας φίλαθλος της ΑΕΚ. Ζητώντας ξεκάθαρα από τον συμπαρουσιαστή του σε ένα προφανώς χιουμοριστικό κλίμα, να κρατήσει πιο ήρεμους τόνους.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, στην πρωινή εκπομπή του ΜEGA, αποφάσισε να αναφερθεί στα όσα γράφονται από τα διεθνή Μέσα για τη διαιτησία του αγώνα. Έχοντας μια ξεκάθαρη άποψη, πως αυτοί που φωνάζουν, μάλλον δεν κοιτάνε το πως έπαιζαν σε όλο το παιχνίδι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι Ισπανοί φωνάζουν για τους διαιτητές; Το ξύλο που έριχναν δεν το είδαν;»

Στο “Star breakfast” ο Ετεοκλής Παύλου στάθηκε στις δύσκολες στιγμές που πέρασε η ομάδα -και ο ίδιος- μέχρι ο Ολυμπιακός να νικήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης και να σηκώσει την 4η Euroleague στην ιστορία του.

Στον Alpha, ο Κώστας Φραγκολιάς επέλεξε να βγει στην εκπομπή “Happy Day”, φορώντας μια μπλούζα με το σήμα του Ολυμπιακού.