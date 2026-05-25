Ολυμπιακός: Οι συγκλονιστικές εικόνες του drone από την ερυθρόλευκη λαοθάλασσα της φιέστας, για την κατάκτηση της Euroleague

Μια ονειρική πορεία στη φετινή Euroleague, ολοκληρώθηκε με τον πιο όμορφο τρόπο και τον Ολυμπιακό να κατακτυά την κορυφή της Ευρώπης στο μπάσκετ, κερδίζοντας επάξια τον τίτλο της κορυφαίας ομάδας και τους οπαδούς της ομάδας να το πανηγυρίζουν μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες.

Με “αρχιτέκτονα” των Γιώργο Μπαρτζώκα -των δύο τίτλων Euroleague (2013, 2026)- ο Ολυμπιακός στέφθηκε Πρωταθλητής Ευρώπης, μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού, το “Telekom Center Athens”, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης (79-61) στον τελικό του Final Four. Η “ερυθρόλευκη” φιέστα που ακολούθησε ήταν ανάλογου μεγαλείου. Μια φιέστα με χιλιάδες οπαδούς που διήρκεσε έως τις 6:30 το πρωί!

Η Ελλάδα βγήκε στους δρόμους, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να στήνουν το δικό τους “πάρτι” σε πολλές πόλεις της χώρας. Το επίκεντρο των πανηγυρισμών όμως ήταν ο Πειραιάς, εκεί όπου περίπου 100.000 φίλοι της ομάδας συμμετείχαν στη φιέστα των πρωταθλητών Ευρώπης.

Ένα ανοικτό διόροφο “ερυθρόλευκο” πούλμαν παρέλαβε την ομάδα του Ολυμπιακού από το ξενοδοχείο “The Ilisian”, κι ενώ η λεωφόρος «Βασιλίσσης Σοφίας» είχε πλημμυρίσει από φιλάθλους του Ολυμπιακού ήδη.

Η Συγγρού κατά μήκος της έμοιαζε με… κόκκινο ποτάμι, με τους οπαδούς να περιμένουν να περάσει το πούλμαν του Ολυμπιακού, ενώ άλλοι φίλαθλοι ακολουθούσαν με μηχανές και αυτοκίνητα τους παίκτες που τους έκαναν να νιώσουν υπερήφανοι ξανά.

Η πλατεία Κοραή και το φωταγωγημένο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου είχε στηθεί εξέδρα για ν’ ανέβουν οι κατακτητές της Euroleague, πλημμύρισε από οπαδούς του Ολυμπιακού που περίμεναν καρτερικά, μέχρι να αφιχθεί τις πρώτες πρωινές ώρες το πούλμαν της ομάδας.

Οι εικόνες που κατέγραψε το drone του Newsit.gr είναι συγκλονιστικές και παρουσιάζουν τον απίστευτο όγκο των οπαδών που συγκεντρώθηκαν στον Πειραιά.

Περίπου 100.000 φίλοι του Ολυμπιακού, πανηγύρισαν, δάκρυσαν και φώναξαν για τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας. Μέχρι τις 6:30 το πρωί της Δευτέρας (25.05.2026) δεν έφυγε… κανείς από το κέντρο του Πειραιά! Όλοι ήταν εκεί για να γιορτάσουν για τη μεγάλη τους αγάπη.