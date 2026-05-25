Αθλητικά

Η μεγάλη χρονιά του ελληνικού μπάσκετ με τρεις τελικούς – Η Euroleague του Ολυμπιακού και οι χαμένες ευκαιρίες από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Οι σύλλογοι της Ελλάδας “έλαμψαν” τη φετινή αγωνιστική σεζόν στην Ευρώπη
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μετά από ένα καλοκαίρι που είδαμε την Εθνική μπάσκετ να παίρνει την τρίτη θέση στο Eurobasket 2025 (33ο μετάλλιο της “γαλανόλευκης”, σε όλες τις ηλικιακές βαθμίδες) το ελληνικό μπάσκετ συνέχισε δυναμικά με τους ομάδες της GBL να πρωταγωνιστούν. Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ξεχώρισαν με τις πορείες τους!

Φυσικά, η κορυφαία στιγμή ήρθε το βράδυ της Κυριακής (24.05.2026), με τον Ολυμπιακό να ολοκληρώνει μια εκπληκτική σεζόν στη Euroleague και να σηκώνει για 4η φορά το βαρύτιμο τρόπαιο.

Ο Ολυμπιακός “έσπασε” την κατάρα που ήθελε να μην κατακτά ποτέ τον τίτλο η πρώτη ομάδα στη regular season και ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης. Με σύνολο 31 νίκες – 12 ήττες, η ομάδα του Πειραιά επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και κατέκτησε τη Euroleague, μετά από 13 χρόνια.

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, η Ελλάδα έχασε την ευκαιρία να πανηγυρίσει άλλους δυο τίτλους, έχοντας ΑΕΚ και ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκούς τελικούς.

Η Ένωση με εμφάνιση – όνειρο “κατάπιε” τη Μάλαγα στον ημιτελικό της Βαρκελώνης (65-78) αλλά δεν μπόρεσε να πάρει τον τέταρτο ευρωπαϊκό τη τίτλο και δεύτερο BCL. Η ΑΕΚ τα έκανε όλα τέλεια για 30 λεπτά κόντρα στην Ρίτας, όπως “βραχυκύκλωσε” στη συνέχεια και ηττήθηκε από τη Ρίτας με 92-86 στην παράταση, χάνοντας το τρόπαιο.

Μεγάλη “μάχη”, χωρίς να του φέρει και πάλι ευρωπαϊκό τίτλο, έδωσε και ο ΠΑΟΚ. Ο “δικέφαλος του Βορρά” αντιμετώπισε για δεύτερη σερί σεζόν την Μπιλμπάο στους τελικούς του Europe Cup, χάνοντας στις λεπτομέρειες το τρόπαιο.

Οι Θεσσαλονικείς κατέρρευσαν στην τρίτη περίοδο του δεύτερου τελικού στην έδρα της Μπιλμπάο, γνωρίζοντας την ήττα με 89-74 κι έτσι δεν μπόρεσαν να υπερασπιστούν το 79-73 με το οποίο είχαν νικήσει στην Πυλαία, μια εβδομάδα νωρίτερα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
104
84
66
45
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Ολυμπιακός: Οι πανηγυρισμοί των παρουσιαστών για την ερυθρόλευκη Euroleague και το τρολάρισμα στους Παναθηναϊκούς
Οι παρουσιαστές της πρωινής ζώνης δεν έκρυψαν τη χαρά τους για την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό, κάνοντας παράλληλα... καζούρα σε αυτούς που υποστηρίζουν τον Παναθηναϊκό
Ολυμπιακός: Οι πανηγυρισμοί των παρουσιαστών για την ερυθρόλευκη Euroleague και το τρολάρισμα στους Παναθηναϊκούς
Newsit logo
Newsit logo