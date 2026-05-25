Η μεγάλη χρονιά του ελληνικού μπάσκετ με τρεις τελικούς – Η Euroleague του Ολυμπιακού και οι χαμένες ευκαιρίες από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Μετά από ένα καλοκαίρι που είδαμε την Εθνική μπάσκετ να παίρνει την τρίτη θέση στο Eurobasket 2025 (33ο μετάλλιο της “γαλανόλευκης”, σε όλες τις ηλικιακές βαθμίδες) το ελληνικό μπάσκετ συνέχισε δυναμικά με τους ομάδες της GBL να πρωταγωνιστούν. Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ξεχώρισαν με τις πορείες τους!

Φυσικά, η κορυφαία στιγμή ήρθε το βράδυ της Κυριακής (24.05.2026), με τον Ολυμπιακό να ολοκληρώνει μια εκπληκτική σεζόν στη Euroleague και να σηκώνει για 4η φορά το βαρύτιμο τρόπαιο.

Ο Ολυμπιακός “έσπασε” την κατάρα που ήθελε να μην κατακτά ποτέ τον τίτλο η πρώτη ομάδα στη regular season και ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης. Με σύνολο 31 νίκες – 12 ήττες, η ομάδα του Πειραιά επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και κατέκτησε τη Euroleague, μετά από 13 χρόνια.

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, η Ελλάδα έχασε την ευκαιρία να πανηγυρίσει άλλους δυο τίτλους, έχοντας ΑΕΚ και ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκούς τελικούς.

Η Ένωση με εμφάνιση – όνειρο “κατάπιε” τη Μάλαγα στον ημιτελικό της Βαρκελώνης (65-78) αλλά δεν μπόρεσε να πάρει τον τέταρτο ευρωπαϊκό τη τίτλο και δεύτερο BCL. Η ΑΕΚ τα έκανε όλα τέλεια για 30 λεπτά κόντρα στην Ρίτας, όπως “βραχυκύκλωσε” στη συνέχεια και ηττήθηκε από τη Ρίτας με 92-86 στην παράταση, χάνοντας το τρόπαιο.

Μεγάλη “μάχη”, χωρίς να του φέρει και πάλι ευρωπαϊκό τίτλο, έδωσε και ο ΠΑΟΚ. Ο “δικέφαλος του Βορρά” αντιμετώπισε για δεύτερη σερί σεζόν την Μπιλμπάο στους τελικούς του Europe Cup, χάνοντας στις λεπτομέρειες το τρόπαιο.

Οι Θεσσαλονικείς κατέρρευσαν στην τρίτη περίοδο του δεύτερου τελικού στην έδρα της Μπιλμπάο, γνωρίζοντας την ήττα με 89-74 κι έτσι δεν μπόρεσαν να υπερασπιστούν το 79-73 με το οποίο είχαν νικήσει στην Πυλαία, μια εβδομάδα νωρίτερα.