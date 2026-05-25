Τέλος ο Αντόνιο Κόντε από τη Νάπολι – Viral ο τσακωμός του με τον Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις σε συνέντευξη Τύπου

Στο τελευταίο ματς του Αντόνιο Κόντε στον πάγκο της Νάπολι, οι “παρτενοπέι” επικράτησαν με 1-0 εντός έδρας της Ουντινέζε και ολοκλήρωσαν τη φετινή Serie A με την κατάκτηση της 2ης θέσης και την έξοδο στο Champions League.

Μια χρονιά μετά την κατάκτηση του τίτλου στη Serie A, ο Αντόνιο Κόντε δεν μπόρεσε να οδηγήσει και πάλι τη Νάπολι στην κορυφή, μένοντας αρκετά πίσω από την πρωταθλήτρια Ίντερ. Ο έμπειρος τεχνικός είχε συμφωνήσει εδώ και μέρες με τον Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, για την αποχώρησή του, έναν χρόνο πριν από την ολοκλήρωση του συμβολαίου του (2027), με τους “παρτενοπέι” να ανακοινώνουν το “διαζύγιο” το μεσημέρι της Δευτέρας (25.05.2026).

“Η καλύτερη στιγμή ήταν η κατάκτηση του σκουντέτο, όταν πανηγυρίσαμε στο γήπεδο και με τους οπαδούς μας. Είναι κάτι που θα κουβαλάω πάντα στην καρδιά μου. Έχω κερδίσει πολλά στην καριέρα μου, αλλά ποτέ με αυτόν τον τρόπο.

Η Νάπολι χρειάζεται ενότητα”, τόνισε συγκινημένος ο Κόντε στην αίθουσα Τύπου, έχοντας δίπλα του τον Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις.

Πάντως, οι δυο τους είχαν και μια μικρή στιγμή έντασης, αφού ο Αντόνιο Κόντε δεν μπορούσε να ακούσει τις υπερβολές του ισχυρού άνδρα της Νάπολι, σχετικά με το πρωτάθλημα της Ίντερ.

Ο ισχυρός άνδρας των Ναπολιτάνων επέμενε πως αν η ομάδα του δεν αντιμετώπιζε τα προβλήματα τραυματισμών που της προέκυψαν, τότε θα μπορούσε να πάρει τον τίτλο.

“Διαφωνώ κάθετα. Η Ίντερ έχει εκπληκτική ομάδα και μάλιστα δυνάμωσε πολύ και το καλοκαίρι” ήταν η πρώτη απάντηση του Κόντε, που είχε επιχείρημα κι όταν άκουσε από τον Ντε Λαουρέντις ότι στην Ευρώπη οι “νερατζούρι” δεν ήταν καλοί, ανέφερε:

“Και πάλι ήταν καλύτεροι από εμάς και προχώρησαν περισσότερο. Θέλω να επιδεικνύουμε κι εμείς σεβασμό, γιατί θέλω να μας σέβονται κι εμάς”

Για λίγο, η ατμόσφαιρα στη συνέντευξη Τύπου φάνηκε να είναι αρκετά ηλεκτρισμένη.