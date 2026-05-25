Παρασκευάς Άντζας: Θλίψη και οδύνη στον Ολυμπιακό για το θάνατο του παλαίμαχου αμυντικού

Ο Παρασκευάς Άντζας “έφυγε” από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, σκορπίζοντας τη θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο και τον Ολυμπιακό.

Ο Παρασκευάς Άντζας έγινε γνωστός στο ελληνικό ποδοσφαιρικό κοινό, φορώντας τη φανέλα της Ξάνθης και το 1998 πήρε τη μεγάλη μετεγγραφή στον Ολυμπιακό. Φόρεσε τα ερυθρόλευκα μέχρι και το 2003 όταν και στη συνέχεια επέστρεψε στη Δόξα Δράμας.

Το 2007 επέστρεψε στον Ολυμπιακό κάνοντας άλλες 40 εμφανίσεις με την φανέλα της ομάδας του Πειραιά βάζοντας τέλος στην καριέρα του στις 5 Μαϊου 2009, τρεις ημέρες μετά τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στην ΑΕΚ.

Με τον Ολυμπιακό κατέκτησε επτά πρωταθλήματα και τρία Κύπελλα Ελλάδας. Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ εξέφρασε τη θλίψη της για το θάνατο του παλαίμαχου αμυντικού, με ανάρτησή της στα social media.

“Με βαθιά θλίψη και οδύνη, η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρετά τον Παρασκευά Άντζα. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του” έγραψαν οι Πειραιώτες.

