ΠΑΕ ΑΕΚ στον Τραϊανό Δέλλα για το θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα: Η ψυχή μας είναι νοητά κάθε στιγμή μαζί σου

Ο Τραϊανός Δέλλας βυθίστηκε στο πένθος μετά το θάνατο της συζύγου του, Γωγώς Μαστροκώστα και η ΠΑΕ ΑΕΚ συλληπήθηκε στον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή και άλλοτε προπονητή της ομάδας, τονίζοντας πως η ψυχή όλης της Ένωσης βρίσκεται κοντά στον “Κολοσσό”, σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές που βιώνει…

Μέσα από ανάρτησή της στα social media, η ΑΕΚ αναφέρθηκε στη μεγάλη μάχη που έδωσε η Γωγώ Μαστροκώστα όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και στη στήριξη που της παρείχε διαρκώς ο Τραϊανός Δέλλας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Η Οικογένεια της ΑΕΚ βρίσκεται στο πλευρό του δικού της ανθρώπου, του Τραϊανού Δέλλα, σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή που περνάει.

Η αγαπημένη του Γωγώ, έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη επί χρόνια και ο Τραϊανός ήταν πάντα εκεί, δίπλα της.

Δύναμη και κουράγιο Τραϊανέ…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειναι στοιχεία που πάντα σε χαρακτηρίζουν και τα επέδειξες σε όλη την διάρκεια αυτής της μεγάλης μάχης δίπλα στην αγαπημένη σου Γωγώ…

Η ψυχή όλης της ΑΕΚ είναι νοητά κάθε στιγμή μαζί σου” ανέφερε η ΠΑΕ ΑΕΚ στην ανακοίνωσή της.

Ανάλογη κίνηση έγινε και από τους παλαίμαχους των “κιτρινόμαυρων”: “Ο Σύλλογος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα, συζύγου του πρώην ποδοσφαιριστή και προπονητή της ομάδας μας Τραϊανού Δέλλα. Ευχόμαστε κουράγιο και δύναμη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που βιώνει η οικογένεια του παλιού μας φίλου και συμπαίκτη”.

Την ίδια στιγμή, συγκινητική ανακοίνωση εξέδωσε η ΠΑΕ ΟΦΗ, με τους Κρητικούς να στέκονται στο πλευρό του παλιού προπονητή της ομάδας.

Οι άνθρωποι του ΟΦΗ εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη δύναμη ψυχής και τη γενναιότητα που έδειξε η Γωγώ Μαστροκώστα όλα αυτά τα χρόνια.

Η ανακοίνωση του Ομίλου:

«Υπάρχουν στιγμές που τα λόγια μοιάζουν φτωχά για να αποτυπώσουν τον πόνο της απώλειας. Όλη η οικογένεια της ΠΑΕ ΟΦΗ – ο Πρόεδρος, κ. Μιχάλης Μπούσης, η διοίκηση, οι ποδοσφαιριστές, οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί σου και ο φίλαθλος κόσμος της Κρήτης – είμαστε συγκλονισμένοι από την είδηση για τον χαμό της αγαπημένης σου, Γωγώς.

Τραϊανέ, κατά τη διάρκεια της κοινής μας πορείας, δεν γνωρίσαμε μόνο έναν σπουδαίο επαγγελματία, αλλά έναν άνθρωπο με σπάνιο ήθος και ψυχή. Ξέρουμε καλά πόσο περήφανος ήσουν για τη Γωγώ, για τη γενναιότητα με την οποία πάλεψε, αποτελώντας έμπνευση για όλους μας.

Σήμερα, ο πόνος σου είναι και δικός μας πόνος. Σε αυτό το δυσαναπλήρωτο κενό δεν είσαι μόνος. Οι σκέψεις μας, η αγάπη μας και οι προσευχές μας συνοδεύουν εσένα και την κόρη σου.

Σου ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας κουράγιο, αλλά να έχεις και τη δύναμη – στοιχείο που πάντα σε χαρακτήριζε – για να συνεχίσεις.

“Καλό ταξίδι” στη Γωγώ, μια πραγματική μαχήτρια της ζωής…».