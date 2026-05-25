Αθλητικά

Νόβακ Τζόκοβιτς για τη Euroleague του Ολυμπιακού: «Συγχαρητήρια στα αδέρφια μας από τον Πειραιά, το άξιζαν»

Σε δηλώσεις που έκανε μετά την πρεμιέρα του Roland Garros, ο Σέρβος τενίστας αναφέρθηκε στον ευρωπαϊκό τίτλο του Ολυμπιακού
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Ο μπασκετικός Ολυμπιακός και οι παίκτες του δέχονται από το βράδυ της Κυριακής (24.05.2026) συνέχεια “συγχαρητήρια” για τη μεγάλη τους επιτυχία, με την κατάκτηση της φετινής Euroleague. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι ένας από τους διάσημους φίλους της ομάδας που προχώρησαν σε μια τέτοια κίνηση.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε στην πρεμιέρα του στο Roland Garros και στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, αναφέρθηκε στην κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό.

“Συγχαρητήρια στα αδέρφια μας από τον Πειραιά. Πραγματικά είναι οι καλύτεροι. Ήταν κυρίαρχοι όλη τη σεζόν και άξιζαν τον τίτλο στην Αθήνα…Νομίζω πως θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο θέαμα αν είχε προκριθεί και ο Παναθηναϊκός, θα ήταν πραγματικά φανταστικό να το παρακολουθήσει κανείς. Ο τίτλος του Ολυμπιακού ήταν αναμενόμενος, ήταν το μεγάλο φαβορί” τόνισε σε δημοσιογράφους μετά τον αγώνα του.

Ο γνωστός φίλαθλος του Ερυθρού Αστέρα, ποτέ δεν έχει κρύψει τα συναισθήματα που τρέφει και για την ελληνική ομάδα. Θυμίζουμε ότι ο διάσημος Σέρβος τενίστας, ο οποίος διαμένει πλέον στη Γλυφάδα- παρακολουθούσε δια ζώσης κάποιους εντός έδρας αγώνες του Ολυμπιακού στη φετινή Euroleague.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Roland Garros, καθώς νίκησε με ανατροπή (5-7, 7-5, 6-1, 6-4) τον Γάλλο, Τζιοβάνι Μπέτσι Περικάρ.

