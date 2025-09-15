Αταμάν: Θέλαμε πραγματικά να φέρουμε αυτό το πρωτάθλημα στο τουρκικό έθνος – Ζητώ συγγνώμη από τους συμπατριώτες μας

Η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν ηττήθηκε 88-83 από τη Γερμανία στον τελικό του Ευρωμπάσκετ και δεν κατάφερε να εξασφαλίσει το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της.

Η εθνική Τουρκίας επέστρεψε στη… βάση της τη Δευτέρα (15.09.2025) και έτυχε θερμής υποδοχής. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Εργκίν Αταμάν, πήρε το λόγο κατά την άφιξη της ομάδας και στάθηκε τόσο στην υπερηφάνεια για τη διάκριση όσο και στην απογοήτευση για την απώλεια του τίτλου:

«Η ιστορία γράφει τους πρωταθλητές. Ξέρουμε ότι είμαστε οι πρωταθλητές των καρδιών, αλλά θα γίνουμε και οι πραγματικοί πρωταθλητές. Φτάσαμε πολύ κοντά, το χάσαμε την τελευταία στιγμή. Θα έρθει η μέρα που θα το κατακτήσουμε κι αυτό.»

Παράλληλα, πρόσθεσε: «Είμαστε περήφανοι για το ασημένιο μετάλλιο, αλλά προσωπικά είμαι πολύ στεναχωρημένος. Θέλαμε πραγματικά να φέρουμε αυτό το πρωτάθλημα στο τουρκικό έθνος. Το χάσαμε με το τελευταίο σουτ.»

Ο Εργκίν Αταμάν προχώρησε και σε ανάρτηση στα social media, ζητώντας συγγνώμη από τους συμπατριώτες του, επειδή δεν επέστρεψε από τη Ρήγα της Λετονίας με το τρόπαιο του Eurobasket.

Ο Αταμάν αναφέρθηκε στο χαμένο τελικό: «Το ασημένιο μετάλλιο που κατακτήθηκε μετά από τόσα χρόνια είναι σίγουρα ένα μεγάλο επίτευγμα. Το τουρκικό έθνος είναι περήφανο για αυτά τα παιδιά. Ωστόσο, είμαι βαθιά λυπημένος. Η ιστορία καταγράφει πάντα τους Πρωταθλητές κι εμείς το χάσαμε οριακά το χρυσό μετάλλιο. Ζητώ συγγνώμη από τους συμπατριώτες μας που πίστεψαν σε εμάς και περίμεναν με ανυπομονησία αυτό το τρόπαιο μπροστά στις οθόνες τους.

Πιστεύω ολόψυχα πως αυτά τα παιδιά, που έφεραν το τουρκικό μπάσκετ πίσω στην κορυφή της Ευρώπης, θα φέρουν αυτό το τρόπαιο πίσω στη χώρα μας στο εγγύς μέλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χιλιάδες φιλάθλους που ήρθαν στη Ρίγα για να υποστηρίξουν την εθνική μας ομάδα στον τελικό του Eurobasket και που έκαναν ολόκληρο τον κόσμο να ακούσει μαζί τον εθνικό μας ύμνο».