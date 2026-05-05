Ευχάριστα νέα για την Εθνική Ισπανίας: Ο Γιαμάλ πάτησε χορτάρι και θα είναι έτοιμος για το Μουντιάλ

Ο νεαρός σταρ της Μπαρτσελόνα αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά στο παγκόσμιο Κύπελλο του 2026
Ο Γιαμάλ με τη φανέλα της Εθνικής Ισπανίας/ EPA

Η Εθνική Ισπανίας εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα έχει κανονικά στη διάθεσή της τον Λαμίν Γιαμάλ, που ξεκίνησε την προετοιμασία του, μετά από τον τραυματισμό που είχε υποστεί σε ένα παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με τη Θέλτα.

Ο εξτρέμ της Μπαρτσελόνα, που ήταν πρωταγωνιστής της Ισπανίας στην κατάκτηση του Euro 2024, άρχισε το ατομικό πρόγραμμα προετοιμασίας για το Μουντιάλ, τόσο στο γυμναστήριο όσο και στον αγωνιστικό χώρο.

Η αγωνία στο στρατόπεδο των Ισπανών είχε κορυφωθεί σχετικά με την ετοιμότητα του Γιαμάλ, όμως από τη στιγμή που έχει ήδη ξεκινήσει να προπονείται στο γήπεδο, δύσκολα θα χάσει την πρεμιέρα του παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τη φετινή σεζόν ο Γιαμάλ σε 45 εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα πέτυχε 24 γκολ και μοίρασε 18 ασίστ, ενώ είναι ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση της La Liga.

