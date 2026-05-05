Αθλητικά

Χάποελ Τελ Αβίβ: Xωρίς Μάλκολμ και Μαντάρ στο Game 3 με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Οι απουσίες της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη
O Κόλιν Μάλκολμ της Χάποελ Τελ Αβίβ (ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Δύο σημαντικές απώλειες θα έχει απόψε (05.05.2026, 19:00) η Χάποελ Τελ Αβίβ στο Game 3 με τη Ρεάλ Μαδρίτης -στην “Arena Botevgrad” της Βουλγαρίας- για τα πλέι οφ της Euroleague.

Ο Δημήτρης Ιτούδης δεν υπολογίζει για τον “τελικό” της Χάποελ Τελ Αβίβ στους Κόλιν Μάλκολμ και Γιαμ Μαντάρ. Θυμίζουμε ότι σε περίπτωση που ηττηθούν, οι Ισραηλινοί θα δεχθούν το 3-0 από τη Ρεάλ Μαδρίτης και θα ολοκληρώσουν τη σεζόν για φέτος στη διοργάνωση.

Ο Μάλκολμ έχει υποστεί διάστρεμμα, ενώ ο Μαντάρ έχει τραυματιστεί στο χέρι. Εκτός βρίσκονται και οι Γκάι Παλατίν και Ιτάι Σεγκέφ.

