Αθλητικές μεταδόσεις με ΑΕΚ – Κραϊόβα και Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ

Ο μεγάλος αγώνας της ΑΕΚ με την Κραϊόβα στο Conference League και η σημαντική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Χάποελ Τελ Αβίβ στη Euroleague, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (18.12.2025).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD 2025 Next Gen ATP Finals

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD 2025 Next Gen ATP Finals

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD 2025 Next Gen ATP Finals

21:00 Novasports 6HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βαλένθια Euroleague

21:00 Novasports 2HD Νάπολι – Μίλαν Super Cup Ιταλίας

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:30 Novasports 5HD Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε Euroleague

21:45 Novasports Start Αθηναϊκός – Χαϊρίς Eurocup γυναικών

21:45 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Κρίσταλ Πάλας – Κουόπιο UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Λωζάνη – Φιορεντίνα UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ριέκα UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Άλκμααρ – Γιαγκελόνια UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ομόνοια – Ράκοβ UEFA Conference League

22:00 ANT1, COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μάιντς – Σάμσουνσπορ UEFA Conference League