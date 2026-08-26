Αθλητικές μεταδόσεις με ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας για τα πλέι οφ του Champions League και Ρεάλ Μαδρίτης

Η μεγάλη αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Λέφσκι Σόφιας, που κρίνει πρόκριση στη League Phase του Champions League και ο εξ αναβολής αγώνας της Ρεάλ Μαδρίτης στη La Liga, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (26.08.2026).
Οι αθλητικές μεταδόσεις
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σερβία – Ελλάδα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Γυναικών
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τσέλιε – Σλόβαν Μπρατισλάβας UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βίκινγκ – Ντινάμο Ζάγκρεμπ UEFA Champions League
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ LaLiga
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λιόν – Φενέρμπαχτσε UEFA Champions League
22:00 MEGA, COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας UEFA Champions League
23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ