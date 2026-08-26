Αθλητικές μεταδόσεις με ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας για τα πλέι οφ του Champions League και Ρεάλ Μαδρίτης

Η μεγάλη αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Λέφσκι Σόφιας, που κρίνει πρόκριση στη League Phase του Champions League και ο εξ αναβολής αγώνας της Ρεάλ Μαδρίτης στη La Liga, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (26.08.2026).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σερβία – Ελλάδα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Γυναικών

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21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τσέλιε – Σλόβαν Μπρατισλάβας UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βίκινγκ – Ντινάμο Ζάγκρεμπ UEFA Champions League

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22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ LaLiga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λιόν – Φενέρμπαχτσε UEFA Champions League

22:00 MEGA, COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας UEFA Champions League

23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ