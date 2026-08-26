Αθλητικά

Αθλητικές μεταδόσεις με ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας για τα πλέι οφ του Champions League και Ρεάλ Μαδρίτης

Τα αθλητικά γεγονότα της ημέρας (26.08.2026) που έχουν τηλεοπτική μετάδοση
Οι παίκτες της ΑΕΚ
Οι παίκτες της ΑΕΚ χειροκροτούν τον κόσμο στη Σόφια/ EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η μεγάλη αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Λέφσκι Σόφιας, που κρίνει πρόκριση στη League Phase του Champions League και ο εξ αναβολής αγώνας της Ρεάλ Μαδρίτης στη La Liga, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (26.08.2026).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σερβία – Ελλάδα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Γυναικών

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τσέλιε – Σλόβαν Μπρατισλάβας UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βίκινγκ – Ντινάμο Ζάγκρεμπ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ LaLiga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λιόν – Φενέρμπαχτσε UEFA Champions League

22:00 MEGA, COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας UEFA Champions League

23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
208
108
94
64
41
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo