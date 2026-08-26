Λιούμπιτσιτς μετά το ιστορικό 5-1 της ΛΑΣΚ επί της Σέλτικ: «Δεν έχω ζήσει κάτι ανάλογο»

Η ΛΑΣΚ έγραψε ιστορία το βράδυ της Τρίτης (26.08.2026). Η ομάδα στην οποία αγωνίζεται ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς νίκησε με 5-1 την Σέλτικ -έχοντας στείλει το ματς στην παράταση- ανατρέποντας την ήττα της με 3-0 στην Σκωτία και έφτασε για πρώτη φορά στη League Phase του Champions League.

Μετά το τέλος της επικής πρόκρισης της ΛΑΣΚ, ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς (πέτυχε το 2-1 με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και αντικαταστάθηκε στο 81′) δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του και δήλωσε ότι δεν μπορεί να βρει τις κατάλληλες λέξεις για να περιγράψει τη στιγμή.

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«Είναι δύσκολο να βρω τις κατάλληλες λέξεις αμέσως μετά το παιχνίδι. Αισθάνομαι πραγματικά περήφανος για αυτή την ομάδα. Αυτό που δείξαμε απόψε είναι απίστευτο», είπε αρχικά και συμπλήρωσε: «Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε μερικές ευκαιρίες που δεν τελειώσαμε, αλλά ήταν μία απίστευτη βραδιά. Δεν έχω ζήσει ποτέ κάτι αντίστοιχο με αυτό που συνέβη σήμερα», πρόσθεσε.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς αγωνίζεται στη ΛΑΣΚ με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ, ενώ στη συμφωνία των δύο ομάδων υπάρχει και οψιόν αγοράς στα 3.5 εκατομμυρίων ευρώ.