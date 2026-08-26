Αθλητικά

Βαθμολογία UEFA: «Άλμα» για τη Νορβηγία με Μπόντο Γκλιμτ και ανησυχία για την Ελλάδα

Έστω και προσωρινά, έκλεισε η “ψαλίδα” των δυο χωρών, με την Ελλάδα να θέλει απόψε (26.08.2026) πρόκριση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League
(AP Photo
(AP Photo/Luca Bruno, File)
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Η εντυπωσιακή πορεία της Μπόντο Γκλιμτ στην προκριματική φάση του Champions League έδωσε μεγάλη βαθμολογική στη Νορβηγία, στη βαθμολογία της UEFA.

Η Μπόντο Γκλιμτ κατάφερε να αποκλείσει τη Ναϊμέγκεν και να εξασφαλίσει την παρουσία της στη League Phase του Champions League, με τη Νορβηγία να κάνει “άλμα” στη βαθμολογία της UEFA, πλησιάζοντας την Ελλάδα.

Οι Σκανδιναβοί ανέβηκαν το βράδυ της Τρίτης (25.08.2026) κατά 1.300 βαθμούς από αυτή την πρόκριση, φτάνοντας τους 36.712 βαθμούς. Με τη Νορβηγία να διατηρεί ακέραιους και τους πέντε εκπροσώπους της στη συνέχεια των διοργανώσεων, η διαφορά που τη χωρίζει από τη χώρα μας “ψαλιδίστηκε” πλέον στους 5.300 βαθμούς.

Pl;eon, στο κόλπο για την κατάκτηση της 10ης θέσης (σ.σ ο πρωταθλητής πηγαίνει απευθείας στο League Phase του Champions League) μπήκε μία ακόμη χώρα εκτός από τις Πολωνία (10η), Τσεχία (11η) που βρίσκονται μπροστά από την 12η χώρα μας (με 42.012 βαθμούς) και τις Δανία (13η) και Νορβηγία (14η) που είναι πίσω της.

Η Ελλάδα ρίχνεται ξανά στην ευρωπαϊκή “μάχη” την Τετάρτη (26.08.2026) με ξεκάθαρο στόχο την πρόκριση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Από τη μία πλευρά, επιδιώκει να πλησιάσει την προνομιούχο πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας της UEFA, ωστόσο πλέον δεν έχει την πολυτέλεια να αγνοεί όσα συμβαίνουν στις θέσεις που ακολουθούν.

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