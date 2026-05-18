Πίστονς – Καβαλίερς 94-125: «Διπλό» και πρόκριση στους τελικούς της Ανατολής, τα ζευγάρια με τους διεκδικητές του τίτλου στο NBA

Κυριαρχική εκτός έδρας νίκη! Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς επικράτησαν με άνεση των Ντιτρόιτ Πίστονς (125-94) στο Game 7 της σειράς τους, έκαναν το 4-3 και προκρίθηκαν στους τελικούς Ανατολής Περιφέρειας του NBA, όπου τους περιμένουν οι Νιού Γιόρκ Νικς.

Καθοριστικός στη νίκη των Καβαλίερς ήταν ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 26 πόντους, με τον “σταρ” της ομάδας του Κλίβελαντ να “καθαρίζει” ουσιαστικά το ματς στην τρίτη περίοδο, διάστημα στο οποίο σημείωσε 15 πόντους.

Οι Τζάρετ Άλεν και Σαμ Μέριλ πρόσθεσαν από 23 πόντους και έπαιξαν το δικό τους σημαντικό ρόλο στη νίκη των Καβαλίερς. Double-double σημείωσε ο Έβαν Μόμπλεϊ, με 21 πόντους και 12 ριμπάουντ, κυριαρχώντας και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Να σημειωθεί ότι οι νικητές είχαν έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας, ειδικά από την περιφέρεια, όπου ο Μέριλ είχε 5/8 τρίποντα.

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς δεν κατάφεραν να φανούν ανταγωνιστικοί. Ο Κέιντ Κάνινγχαμ έμεινε στους 13 πόντους με χαμηλά ποσοστά, ενώ ο Ντάνις Τζένκινς ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 17 πόντους.

Οι Καβαλίερς επιστρέφουν έτσι στους τελικούς της Ανατολής για πρώτη φορά από το 2018, μετά την εποχή του Λεμπρόν Τζέιμς.

Τα ζευγάρια των τελικών και το πρόγραμμα

Δυτική περιφέρεια

Game 1 Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Σαν Αντόνιο Σπερς (19/5, 3:30)

Game 2 Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Σαν Αντόνιο Σπερς (21/5, 3:30)

Game 3 Σαν Αντόνιο Σπερς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (23/5, 3:30)

Game 4 Σαν Αντόνιο Σπερς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (25/5, 3:00)

Game 5* Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Σαν Αντόνιο Σπερς (27/5, 3:30)

Game 6* Σαν Αντόνιο Σπερς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (29/5, 3:30)

Game 7* Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Σαν Αντόνιο Σπερς (31/5, 3:00)

*Aν χρειαστεί

Ανατολική περιφέρεια

Game 1 Νιου Γιορκ Νικς – Κλίβελαντ Καβαλίερς (20/5, 3:00)

Game 2 Νιου Γιορκ Νικς – Κλίβελαντ Καβαλίερς (22/5, 3:00)

Game 3 Κλίβελαντ Καβαλίερς – Νιου Γιορκ Νικς (24/5, 2:00)

Game 4 Κλίβελαντ Καβαλίερς – Νιου Γιορκ Νικς (26/5, 3:00)

Game 5* Νιου Γιορκ Νικς – Κλίβελαντ Καβαλίερς (28/5, 3:00)

Game 6* Κλίβελαντ Καβαλίερς – Νιου Γιορκ Νικς (30/5, 3:00)

Game 7* Νιου Γιορκ Νικς – Κλίβελαντ Καβαλίερς (2/6, 2:00)

*Aν χρειαστεί