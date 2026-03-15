Αθλητικές μεταδόσεις με Ατρόμητος – ΑΕΚ, Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, «αιώνιο» ντέρμπι στο πόλο και Λίβερπουλ – Τότεναμ

Ο κρίσιμος αγώνας της ΑΕΚ στην έδρα του Ατρομήτου για τη Super League, το αθηναϊκό ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ για την BCL, το clasico Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στο πόλο των ανδρών και το Λίβερπουλ – Τότεναμ για την Premier League, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (15.03.2026).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

12:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπουγιούκτσεκμετσε – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Ολυμπιακός GBL

13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Τζένοα Serie A

14:00 COSMOTE SPORT 9 HD Σεντ Μίρεν – Ρέιντζερς Scottish Premiership

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

14:30 Novasports 3HD Σάλκε – Ανόβερο Bundesliga 2

15:00 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Εσπανιόλ La Liga

15:00 Action 24, Mega News Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β Super League 2

15:30 Novasports 4HD Φέγενορντ – Εξέλσιορ Eredivisie

16:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα Premier League

16:00 Novasports 5HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Φούλαμ Premier League

16:00 Novasports 2HD Κρίσταλ Πάλας – Λιντς Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νταντί – Νταντί Γιουνάιτεντ Scottish Premiership

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ανόρθωση – Απόλλων Λεμεσού Cyprus League

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΑΕΚ Basket League

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πίζα – Κάλιαρι Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Βόλος ΝΠΣ Super League

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο – Μπολόνια Serie A

16:30 Novasports Start Βέρντερ Βρέμης – Μάιντς Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αναντολού Εφές – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League

17:00 Mega News Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Πόλο

17:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη La Liga

18:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός Super League

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Κύπελλο Ελλάδας Χάντμπολ Γυναικών

18:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Τότεναμ Premier League

18:30 Novasports 3HD Φράιμπουργκ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Μινεσότα Τίμπεργουλβς NBA

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κόμο – Ρόμα Serie A

19:30 Novasports 2HD Ατρόμητος – ΑΕΚ Super League

19:30 Novasports 1HD Μπέτις – Θέλτα La Liga

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Indian Wells, Τελικός

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπανταλόνα – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρίο Άβε – Εστρέλα Liga Portugal

20:30 Novasports 4HD Στουτγκάρδη – Λειψία Bundesliga

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός Super League

21:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μιλγουόκι Μπακς – Ιντιάνα Πέισερς NBA

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Μίλαν Serie A

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Οσασούνα La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Μορεϊρένσε Liga Portugal

23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Τένις