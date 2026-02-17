Αθλητικές μεταδόσεις με Champions League και Ολυμπιακός – ΑΕΚ για το Final 8 του Κυπέλλου στο μπάσκετ

Οι πρώτες αναμετρήσεις για τα πλέι οφ του Champions League, καθώς και ο προημιτελικός Ολυμπιακός – ΑΕΚ για το Αllwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας ξεχωρίζουν από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/2/2026).

Από τα παιχνίδια του Champions League ξεχωρίζει η μονομαχία της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ για το Κύπελλο Ελλάδας στο μπάσκετ εκτός από το Ολυμπιακός – ΑΕΚ, υπάρχει και ο προημιτελικός του Αμαρουσίου με τον Άρη Betsson.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (17/2/2026)

10:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μοέζ Ετσαργκί – Στέφανος Τσιτσιπάς ATP 500 2026 Ντόχα

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – Άρης allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας

17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα

19:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ολυμπιακός – Μιλάνο CEV Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD ΠΑΟΚ – Άαλστ CEV Challenge Cup

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Γαλατασαράι – Γιουβέντους Champions League

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – ΑΕΚ allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα

21:30 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Ρίο ντε Τζανέιρο

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ντόρτμουντ – Αταλάντα Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπλάκπουλ – Μάνσφιλντ League One

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης Champions League