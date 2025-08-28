Αθλητικές μεταδόσεις με Ελλάδα – Ιταλία, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και κλήρωση Ολυμπιακού στο Champions League

Η πρεμιέρα της Ελλάδας στο Eurobasket 2025, οι ευρωπαϊκές ρεβάνς για ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, αλλά και η κλήρωση του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League, φτιάχνουν το εντυπωσιακό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (28.08.2025).

Επίσης, η Ελίνα Τζένγκο αγωνίζεται στον ακοντισμό των γυναικών, στον τελικό των Diamond League στη Ζυρίχη.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

15:00 ΕΡΤ1, Novasports Start Γεωργία – Ισπανία Eurobasket 2025

15:00 Novasports 4HD Ισραήλ – Ισλανδία Eurobasket 2025

18:00 Novasports 4HD Βέλγιο – Γαλλία Eurobasket 2025

18:15 Novasports Start Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Κύπρος Ευρωμπάσκετ

18:55 Mega Play, COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση Champions League

20:00 ΕΡΤ3 IAAF Diamond League Ζυρίχη

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός UEFA Europa League

20:30 OPEN TV ΠΑΟΚ – Ριέκα UEFA Europa League

21:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Άντερλεχτ UEFA Conference League

21:30 ΕΡΤ News, Novasports Start Ελλάδα – Ιταλία Eurobasket 2025

21:30 Novasports 4HD Σλοβενία – Πολωνία Eurobasket 2025