Ο Ανδρέας Πιστιόλης της ΤΣΣΚΑ Μόσχας αναδείχθηκε προπονητής της σεζόν στη VTB League

Ο Ανδρέας Πιστιόλης είναι ο κορυφαίος προπονητής στη VTB League, οδηγώντας την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στην κορυφή της κανονικής διάρκειας με ρεκόρ 37-3.

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας του Ανδρέα Πιστιόλη έχει κατακτήσει ήδη το Κύπελλο Ρωσίας τη φετινή σεζόν, ενώ έχει αποκλείσει την Ενισέι στα πλέι οφ της VTB League, έχει ηττηθεί όμως στο πρώτο ματς των ημιτελικών από την Λοκομοτίβ Κουμπάν.

Ο Έλληνας προπονητής έχει κατακτήσει τη VTB League τις σεζόν 2023/24 και 2024/25 και στοχεύει σε τρίτη διαδοχική κατάκτηση.

Η ανακοίνωση της λίγκας

«Ο Ανδρέας Πιστιόλης αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της σεζόν 2025/26 στην Ενιαία Λίγκα VTB!

Υπό την καθοδήγηση του Έλληνα τεχνικού, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας κατέκτησε για πρώτη φορά από το 2023 την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με εντυπωσιακό ρεκόρ 37 νίκες και 3 ήττες.

Ο Πιστιόλης ανέλαβε την ομάδα πριν από την έναρξη των πλέι οφ της σεζόν 2023/24 και υπό τις οδηγίες του ο σύλλογος της Μόσχας κατέκτησε το πρωτάθλημα της Λίγκας VTB το 2024 και το 2025, καθώς και το Σούπερ Καπ του 2024! Την περασμένη σεζόν, ο Πιστιόλης ήταν προπονητής της ομάδας των «Φιλοξενούμενων» στο All Star Game 2025. Συγχαρητήρια στον Ανδρέα Πιστιόλη για την απόλυτα άξια διάκρισή του!».