Αθλητικές μεταδόσεις με Ελλάδα – Ιταλία στο πόλο γυναικών, Super League και Greek Basketball League

Γεμάτο αγώνες είναι το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (31/1/2026), με τον αγώνα της Εθνικής πόλο των γυναικών με την Ιταλία να ξεχωρίζει από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα τρεις αναμετρήσεις για τη Super League, με το Παναιτωλικός – Άρης να τραβάει τα περισσότερα βλέμματα, τρεις αναμετρήσεις για τη Greek Basketball League, με το Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson να ξεχωρίσει, αλλά και τον τελικό του Australian Open στις γυναίκες ανάμεσα σε Σαμπαλένκα και Ριμπάκινα.

Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου 31/1/2026

10:30 Eurosport 1 Σαμπαλένκα – Ριμπάκινα Τένις Australian Open τελικός

11:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας Βούλας – Αμύντας Α1 Basketball League Γυναικών

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD Καρσίγιακα – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Στόουκ – Σαουθάμπτον Sky Bet EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Τζιρόνα La Liga

15:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ιταλία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Γυναικών

16:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Καρδίτσα Basket League 2025-26

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πίζα – Σασουόλο Serie A

16:30 Novasports Extra 2 Άουγκσμπουργκ – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Χόφενχαϊμ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Βέρντερ Βρέμης – Γκλάντμπαχ Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Λειψία – Μάιντς Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λεβερκούζεν Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Λιντς – Άρσεναλ Premier League

17:00 Novasports Start Γουλβς – Μπόρνμουθ Premier League

17:00 Novasports 4HD Μπράιτον – Έβερτον Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πόρτσμουθ – Γουέστ Μπρομ Sky Bet EFL Championship

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Παναιτωλικός – Άρης Super League

17:15 Novasports 1HD Οσασούνα – Βιγιαρεάλ La Liga

18:00 Novasports 2HD Ατρόμητος – ΟΦΗ Super League

18:15 ΕΡΤ Sports 1 ΑΕΚ – Κολοσσός GBL

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Περιστέρι GBL

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Φιορεντίνα Serie A

19:30 Novasports Premier League Τσέλσι – Γουέστ Χαμ Premier League

19:30 Novasports Prime Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Λεβάντε – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – ΑΕΛ Novibet Super League

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Καλαμάτα Volley League Ανδρών

21:30 Novasports Start Καϊζερσλάουτερν – Έλβερσμπεργκ Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Ελλάς Βερόνα Serie A

22:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Νιούκαστλ Premier League

22:00 Novasports 2HD Σπάρτα Ρότερνταμ – Γκρόνινγκεν Eredivisie

22:00 Novasports 1HD Έλτσε – Μπαρτσελόνα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Χαρτς Scottish Premiership