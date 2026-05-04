Αθλητικά

Σοκ στο Τσέλσι – Νότιγχαμ: O Ντέρι έπεσε αναίσθητος μετά από σύγκρουση κεφάλι με κεφάλι με τον Άμποτ

Το ματς είχε δεκάλεπτη διακοπή μέχρι να αποχωρήσει ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Τσέλσι από το γήπεδο
Ο Ντέρι της Τσέλσι στο φορείο
Ο Ντέρι της Τσέλσι στο φορείο/ Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

Ο αγώνας της Τσέλσι με τη Νότιγχαμ Φόρεστ για την 35η αγωνιστική της Premier League πήρε σοκαριστική τροπή στο 45′, με τον Τζέσε Ντέρι των γηπεδούχων και τον Ζακ Άμποτ των κόκκινων να συγκρούονται κεφάλι με κεφάλι.

Το Στάμφορντ Μπριτζ πάγωσε όταν είδε τον Τζέσε Ντέρι να πέφτει αναίσθητος στο έδαφος, μετά την σύγκρουση με τον Ζακ Άμποτ της Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Τσέλσι χρειάστηκε σχεδόν δέκα λεπτά για να αποχωρήσει με φορείο και νάρθηκα στον αυχένα από τον αγωνιστικό χώρο, έχοντας κανονικά τις αισθήσεις του.

Όλα ξεκίνησαν από ένα κόρνερ της Τσέλσι στην προσπάθεια να επιστρέψει από το 0-2 και ο 19χρονος επιθετικός, που έκανε ντεμπούτο στην Premier League (σ.σ. έχει αγωνιστεί ξανά με την Τσέλσι σε αγώνα Κυπέλλου) πήγε με δύναμη προς την μπάλα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με δύναμη πάνω στο κεφάλι του παίκτη των κόκκινων.

 

chelsea

chelsea

Ο Ντέρι της Τσέλσι στο έδαφός μετά τη σύγκρουση
Ο Ντέρι της Τσέλσι στο έδαφός μετά τη σύγκρουση/ Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

Ο Ντέρι κέρδισε πέναλτι για τη συγκεκριμένη φάση με τον Πάλμερ που ανέλαβε την εκτέλεση να μη βρίσκει δίχτυα, αφού ο Σελς έπεσε σωστά και απομάκρυνε τον κίνδυνο.

Προσθέστε το newsit.gr στη Google για να βλέπετε περισσότερες ειδήσεις στη μηχανή αναζήτησης
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
128
57
49
49
45
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo