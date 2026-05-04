Σοκ στο Τσέλσι – Νότιγχαμ: O Ντέρι έπεσε αναίσθητος μετά από σύγκρουση κεφάλι με κεφάλι με τον Άμποτ

Ο αγώνας της Τσέλσι με τη Νότιγχαμ Φόρεστ για την 35η αγωνιστική της Premier League πήρε σοκαριστική τροπή στο 45′, με τον Τζέσε Ντέρι των γηπεδούχων και τον Ζακ Άμποτ των κόκκινων να συγκρούονται κεφάλι με κεφάλι.

Το Στάμφορντ Μπριτζ πάγωσε όταν είδε τον Τζέσε Ντέρι να πέφτει αναίσθητος στο έδαφος, μετά την σύγκρουση με τον Ζακ Άμποτ της Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Τσέλσι χρειάστηκε σχεδόν δέκα λεπτά για να αποχωρήσει με φορείο και νάρθηκα στον αυχένα από τον αγωνιστικό χώρο, έχοντας κανονικά τις αισθήσεις του.

Όλα ξεκίνησαν από ένα κόρνερ της Τσέλσι στην προσπάθεια να επιστρέψει από το 0-2 και ο 19χρονος επιθετικός, που έκανε ντεμπούτο στην Premier League (σ.σ. έχει αγωνιστεί ξανά με την Τσέλσι σε αγώνα Κυπέλλου) πήγε με δύναμη προς την μπάλα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με δύναμη πάνω στο κεφάλι του παίκτη των κόκκινων.

PENAL PARA EL CHELSEA tras una dura falta hacia Jesse Derry por parte del Nottingham Forest. El jugador está siendo atendido por los médicos del Chelsea. pic.twitter.com/cWdBXGl7fd — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) May 4, 2026

Ο Ντέρι κέρδισε πέναλτι για τη συγκεκριμένη φάση με τον Πάλμερ που ανέλαβε την εκτέλεση να μη βρίσκει δίχτυα, αφού ο Σελς έπεσε σωστά και απομάκρυνε τον κίνδυνο.