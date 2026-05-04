ΠΑΟΚ: Ο Ντεσπόντοφ χειρουργήθηκε με επιτυχία και θα επιστρέψει στη δράση από τη νέα σεζόν

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ταλαιπωρήθηκε αρκετό χρονικό διάστημα από πόντους στα δάχτυλα των ποδιών του φέτος και οι γιατροί του ΠΑΟΚ αποφάσισαν να περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να ξεπεράσει το πρόβλημά του.

Η επέμβαση καθαρισμού στον δεξιό άκρο πόδα που έκανε ο Ντεσπόντφ ολοκληρώθηκε με επιτυχία με τον ΠΑΟΚ με ανακοίνωση να του εύχεται ταχεία ανάρρωση. Ο Βούλγαρος αναμένεται να επιστρέψει στη δράση με την έναρξη της νέας σεζόν.

Η ενημέρωση του ΠΑΟΚ

«Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκε σε επέμβαση καθαρισμού στον δεξιό άκρο πόδα, προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί.

Καλή ανάρρωση και γρήγορα πίσω στα γήπεδα, Κίριλ!».