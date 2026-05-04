ΠΑΟΚ: Η παρουσία του Γεβγκένι Κοσέλεβ στην Τούμπα «φούντωσε» τα σενάρια για συνεργασία του με τους Θεσσαλονικείς

Ο πρώην αθλητικός διευθυντής Μαρσέιγ και της Ζενίτ Αγίας Πετρούπουλης, Γεβγκένι Κοσέλεβ, παρακολούθησε από την Τούμπα το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός και δημιούργησε φήμες για τη συνεργασία του με την ομάδα.

Ο ΠΑΟΚ αναμένεται να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στο οργανόγραμμά του και η παρουσία του Γεβγκένι Κοσέλεβ στο πλευρό της CEO της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Μαρία Γκοντσαρόβα και του γιου του ιδιοκτήτη του “δικεφάλου του Βορρά”, Γιώργου Σαββίδη, μόνο τυχαία δεν φαίνεται να είναι.

Ο 46χρονος Ουκρανός παράγοντας ήταν Football Operations Manager στη Μαρσέιγ για μία διετία και νωρίτερα είχε το ρόλο του Team Manager στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης για μία 8ετία. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για να αναλάβει κάποιο ρόλο στην ομάδα ενόψει της νέας σεζόν.